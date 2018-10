Magazinul care ii ia MINTILE lui Becali! :)) Cea mai tare oferta pe care a primit-o VREODATA il poate face sa uite de FCSB

Becali poate dezvolta o afacere mai banoasa ca fotbalul.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Gigi Becali spune ca "mananc doar branza facuta de mine si o mananc cu orice: cu piersici, cu cirese, cu compot, cu pepene, cu ciorba, cu mustar, cu porumb, orice cu branza! Branza la fiecare masa si cu orice, acesta e meniul meu".

Latifundiarul are una dintre putinele ferme urbane din Romania. El a crescut mereu 20-30 de oi, in spatele vilei sale, printre casele de milioane de euro din cartierul de lux Pipera, fiind fotografiat in timp ce scotea turma din curte si o trecea strada spre locul de pascut. Becali face o branza de oaie renumita, dupa reteta tatalui sau, Tase, despre care se spunea ca avea cea mai buna branza de oaie din Bucuresti si pe care o vindea pe vremea comunismului nomenclaturii si demnitarilor straini. Daca ar dezvolta o afacere adevarata cu o fabrica de branza, ar putea face profit anual de zeci de milioane de euro, mai mult decat cu FCSB, asa cum fac companiile mari din vestul Europei din productia de branza de calitate superioara.

Alexandru Pitigoi e un tanar din Bucuresti, pilot de raliu si directorul general al unuia dintre cei mai mari dealeri de masini din Romania. El a deschis in cartierul Dorobanti primul magazin dedicat integral branzei, unde are cele mai scumpe si mai rare feluri de branza din Europa. Deocamdata are doar branza din strainatate, dar spune ca asteapta si branza romaneasca de calitate, printre care si a lui Becali, care e laudata ca fiind printre cele mai bune din Romania.

"Am deschis magazinul in vara anului trecut. Am considerat o oportunitate, datorita faptului ca branzeturi europene autentice, adevarate, de calitate si facute artizanal, nu se prea gasesc in Bucuresti. Din cate stim noi, avem cea mai mare varietate de branzeturi, oricand avem intre 80 si 100 de feluri. Nu neaparat numarul e foarte important, ci calitatea si autenticitatea. Avem, deocamdata, numai branzeturi din strainatate, deoarece branzeturile romanesti se gasesc in multe locuri, dar nu de asa calitate. Exista producatori romani foarte buni, sunt branzeturi romanesti extraordinar de bune, le cunoastem, stiu si producatori, sunt oameni care fac o treaba foarte buna, probabil ca in viitor o sa avem si branza romaneasca. Nu e niciun secret, trebuie sa foloseasca doar ingrediente naturale, doar lapte proaspat, cheag si sare, cam atat intra in general in branzeturile adevarate. Ideal ar fi sa nu fie lapte tratat, sterilizat sau pasteurizat. Lumea apreciaza retetele autentice, retetele traditionale.

Stiu ca domnul Becali se lauda ca are cea mai buna branza din Bucuresti. As fi bucuros sa vad ce branza are, nu ma indoiesc ca e foarte buna. In general, branzeturile romanesti de oaie sunt cele mai bune sau cele mai apreciate, e foarte posibil sa aiba branza foarte buna. Daca e de calitatea ceruta de noi o primim. Oricum, cred ca e mai greu sa intre cu echipa de fotbal in Champions League decat cu branza de oaie in magazinul nostru. Branza adevarata, din ingrediente naturale, e foarte buna si e foarte hranitoare. In 100 de grame de branza din aceasta maturata, tare, sunt de 2 ori mai multe proteine si jumatate din cantitatea de grasime care se gasesc in 2 oua de gaina. In loc sa manance pizza dupa meci, fotbalistii ar putea sa manance branza. Ar fi foarte bine, foarte sanatos, cred ca ar fi chiar recomandat", a spus Alexandru Pitigoi, proprietarul fromageriei.