Reactia lui Pascanu, dupa anuntul facut de Sport.ro: FCSB il vrea din iarna! Ce spune jucatorul lui Leicester

FCSB demareaza discutiile pentru transferul lui Alex Pascanu, fundasul central de la U21 pe care Cosmin Contra l-a convocat la echipa mare pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru, anunta surse apropiate clubului.

Pascanu, 20 de ani, este legitimat in acest moment la Leicester, dar nu a facut inca pasul la echipa mare.

Contractul cu Leicester ii expira la finalul acestui sezon, iar fundasul roman ia in calcul despartirea de clubul la care a activat inca de la 10 ani.

Alex Pascanu i-a fost propus lui Becali si in vara, insa atunci patronul FCSB a considerat ca lotul este suficient de solid in zona defensiva.

Numai ca problemele ulterioare - accidentarile si randamentul scazut al unor jucatori - l-au facut pe Becali sa se gandeasca la transferuri.

In iarna, Pascanu ar putea ajunge gratis la FCSB.

Bogdan Planici, Mihai Balasa, Marco Momcilovici si Alexandru Stan sunt fundasii pe care Dica nu se va putea baza la urmatorul meci, cu Astra.

Jucatorul spune ca e gata sa ia in considerare orice oferta, chiar si de la FCSB.

“Nu stiu, voi lua in calcul toate ofertele care vor veni si voi incerca sa fac cea mai buna alegere”, a declarat Pascanu, potrivit ProSport.

Pascanu joaca de la 9 ani pentru Leicester, insa are sanse mici sa ajunga la prima echipa din Premier League. "Parintii mei s-au mutat in Anglia inca de cand eu aveam 5 ani, iar eu sunt la Leicester sunt de cand aveam 8 ani. Un scouter m-a vazut la echipa la care jucam, o echipa de amatori, si de acolo m-au luat in probe. Le-a placut ce au vazut. Eram vreo 300 de copii si au semnat 15 dintre ei printre care si eu. Era sezonul de U9 si acum mai suntem doi baieti de atunci”, a adaugat fotbalistul nascut in Barlad.