Confruntarea dintre Dinamo și Hermannstadt, contând pentru etapa a treia din grupele Cupei României, a fost tensionată în prima repriză.

Aproape de bătaie în prima parte din Dinamo - Hermannstadt

Fanii dinamoviști l-au huiduit constant pe Dennis Politic, împrumutat de FCSB la Hermannstadt.

Punctul culminant a fost atins însă în minutul 28. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a fost îmbrâncit de către Armstrong. Fotbalistul „câinilor” s-a manifestat agresiv, după ce Munteanu l-a împiedicat să bată rapid un out.

„Neamțul” s-a dus către Armstrong pentru a-i cere socoteală. Spiritele s-au calmat după ce au intervenit mai mulți jucători, printre care și Dennis Politic.

S-au ales din partea arbitrului George Roman cu cartonașe galbene Dorinel Munteanu, Dennis Politic și Danny Armstrong.

