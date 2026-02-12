Confruntarea dintre Dinamo și Hermannstadt, contând pentru etapa a treia din grupele Cupei României, a fost tensionată în prima repriză.
Aproape de bătaie în prima parte din Dinamo - Hermannstadt
Fanii dinamoviști l-au huiduit constant pe Dennis Politic, împrumutat de FCSB la Hermannstadt.
Punctul culminant a fost atins însă în minutul 28. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a fost îmbrâncit de către Armstrong. Fotbalistul „câinilor” s-a manifestat agresiv, după ce Munteanu l-a împiedicat să bată rapid un out.
„Neamțul” s-a dus către Armstrong pentru a-i cere socoteală. Spiritele s-au calmat după ce au intervenit mai mulți jucători, printre care și Dennis Politic.
S-au ales din partea arbitrului George Roman cu cartonașe galbene Dorinel Munteanu, Dennis Politic și Danny Armstrong.
Echipele de start din Dinamo - Hermannstadt
- Dinamo (4-3-3): Roșca - Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan (cpt.) - Armstrong, Al. Pop, Karamoko
- Rezerve: Epassy - Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Hermannstadt (4-2-3-1): Lazar (cpt.) - Căpușă, Chorbadzhiyski, I. Stoica, Ciubotaru - Jair, Zargari - Florescu, Neguț, Politic - Afalna
- Rezerve: Muțiu - L. Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Dr. Albu, Chițu, Sg. Buș, Gjorgjievski
- Antrenor: Dorinel Munteanu