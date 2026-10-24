Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, îşi reproşează schimbările făcute la pauza meciului cu Universitatea Cluj şi crede că jucătorii săi trebuie să fie mai atenţi în anumite momente critice.

Florin Maxim: ”Asta îmi reproșez”

"Dacă n-ai văzut meciul, poţi spune că a fost o umilinţă. Trebuie să învăţăm, tot mă văd nevoit să repet acest lucru, e păcat. Trebuie să fim mai ancoraţi în prima ligă. În Liga 2, făceam la fel, dar aici ne pedepsesc adversarii. E de râs cumva, dar trebuie să le remediem, a fost un joc bun, o primă repriză bună. U Cluj a fost o echipă care a primit multe goluri.

Noi am dat în bară, pe lângă... Au suferit cu noi, au stat jos şi ne-au prins pe contre. Noi n-am făcut niciun fault, din cornerul nostru duceau mingea până la poarta noastră.

Poate m-am grăbit cu cele două schimbări de la pauză. Nu neapărat au jucat slab Roger şi Albu, dar n-au jucat mult timp, avem şi meciul de marţi, Sergio Ribeiro făcuse un meci bun, Goodlad venise după un gol. Asta îmi reproşez, poate i-am introdus gândindu-mă la sentimentele lor. Ne odihnim şi vom avea un meci de Cupă intens.

La primul gol, nu putem da vina doar pe ultimul. Portarul e ultimul, dar greşeala e colectivă. Am greşit cu toţii. Poate şi în momentul în care colegul tău e în luptă cu atacantul, nu ieşi, e o regulă nescrisă. Sunt un antrenor care mă aprind, le-am spus unele lucruri şi la pauză, şi la final", a spus Maxim după 0-3 cu Universitatea Cluj, citat de News.ro.

Caseta meciului

Universitatea Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Corvinul Hunedoara, în etapa a 13-a din Superligă. Jovo Lukic a reuşit un hat-trick.

Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Ivancevic, Manolache (Abualnadi 72'), Neacşa – Cărăruş, Dr. Albu (Sergio Ribeiro 46') - M. Bratu (Hayatu 78'), Roger (Goodlad 46'), Pîrvulescu – Gillard (Espinosa 64'). Antrenor: Florin Maxim

C. Sandu – F. Iacob, Ivancevic, Manolache (Abualnadi 72'), Neacşa – Cărăruş, Dr. Albu (Sergio Ribeiro 46') - M. Bratu (Hayatu 78'), Roger (Goodlad 46'), Pîrvulescu – Gillard (Espinosa 64'). Florin Maxim „U” Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Codrea, Bic – Macalou (L. Pall 90+4'), O. Mendy (Stanojev 46'), M. Ştefănescu (A. Gheorghiţă 90+4') – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Codrea, Bic – Macalou (L. Pall 90+4'), O. Mendy (Stanojev 46'), M. Ştefănescu (A. Gheorghiţă 90+4') – Lukic. Cristiano Bergodi Cartonaşe galbene: - / I. Cristea 6', O. Mendy 27', Lefter 89'

- / I. Cristea 6', O. Mendy 27', Lefter 89' Arbitri: Adrian Cojocaru - Romică Bîrdeş, Mihăiţă Necula

Adrian Cojocaru - Romică Bîrdeş, Mihăiţă Necula Arbitri VAR: Rareş Vidican - Lucian Rusandu

Corvinul – „U” Cluj s-a încheiat 0-3 şi Şepcile Roşii ocupă locul 5, cu 22 de puncte. Corvinul e a noua, cu 16 puncte.