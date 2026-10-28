Mendilibar, favorit să preia pe Fenerbahce, după despărțirea de Kartal

Fenerbahce, una dintre forțele campionatului turc și unul dintre cluburile cu dare de mână din fotbalul european, s-a despărțit recent de antrenorul Ismail Kartal, care a demisionat la mai puțin de 24 de ore după înfrângerea suferită în derby-ul cu rivala Galatasaray. "Sari Kanaryalar" trec printr-o perioadă mai puțin fastă a istoriei lor, ultimul titlu de campioană în SuperLig fiind cucerit în 2014, în ultimii 12 ani reușind să câștige doar o Cupă (2022-2023) și o Supercupă a Turciei (2025).

Conform presei turce, formația va fi pregătită de interimarul Dirk Kuyt, dar favorit să preia echipa unde evolează Ederson, Milan Skriniar, Marco Asensio, N'Golo Kante, Romelu Lukaku și Mason Greenwood este experimentatul Jose Luis Mendilibar. Spaniolul este liber de contract, după ce în ultimele trei sezoane a lycrat în Grecia, unde a fost rivalul lui Răzvan Lucescu, perioadă în care a câștigat tripla în stagiunea 2024-2025 și a adus primul trofeu european pentru un club grec (Conference League). A fost demis în septembrie 2026, după doar șapte meciuri în noul sezon, din cauză că echipa nu a reușit să se califice în faza grupelor din UEFA Champions League.

În sezonul 2024-2025, ibericul a înfruntat pe FCSB în Europa League, meciul de pe Arena Națională terminându-se la egalitate, scor 0-0. Ambele echipe au fost eliminate, ulterior, în optimile de finală, FCSB de Lyon (1-3, 0-4), iar Olympiakos de Bodo/Glimt (0-3, 2-1).

A câștigat Europa League și Conference League

Jose Luis Mendilibar (65 de ani) este născut la Zaldibar (Țara Bascilor) și a evoluat ca mijlocaș la echipele Bilbao Athletic (1979-1982), Logrones (1982-1985), Sestao SC (1985-1993) și Deportivo Lemona (1993-1994).

Ca antrenor a lucrat la cluburile Arratia (1994-1996), Athletic Bilbao (1996-1997 / juniori), CD Basconia (1997-1999, 2000-2001), Bilbao Athletic (1999-2000), Aurrera de Vitoria (2001-2002), UD Lanzarote (2002-2004), Eibar (2004-2005, 2015-2021), Athletic Bilbao (2005), Real Valldolid (2006-2010), Osasuna (2011-2013), Levante (2014), Alaves (2021-2022), FC Sevilla (2023) și Olympiacos (2024-2026).

În palmares are Europa League (2022-2023), Conference League (2023-2024), Super League Greece (2024-2025), Greek Cup (2024-2025), Greek Super Cup (2025), Miguel Munoz Trophy (2016-2017), Gazzetta Awards Manager of the Year in Greece (2024) și Super League Greece Manager of the Season (2024-2025).

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