CFR Cluj, UTA și Petrolul sunt trei cluburi din Superliga care riscă sancțiuni cu depunctarea în următoarea perioadă, din cauza unor nereguli financiare constatate, așa cum a scris astăzi fanatik.ro.

La CFR este antrenor Marius Șumudică din vara acestui an, iar la conferința de presă premergătoare confruntării cu ”U” Cluj din Cupa României, a spus își va prezenta demisia și în cazul în care ardelenii vor fi depunctați cu un singur punct în acest sezon.

Altfel, Șumudică a explicat că are contract până la finalul stagiunii și că va rămâne la club, cu excepția cazului în care echipa va fi depunctată.

Tsunami la CFR Cluj! Marius Șumudică: ”Plec direct! Capăt de linie, nu pot să duc așa ceva. Dau mâna cu conducerea, nu are rost”

”(n.r. Știți ceva de depunctare?) Era să-mi cadă telefonul din mână când am aflat. Nu știu exact care e situația și nu vreau să intru în această discuție, că e extrem de sensibilă. Dacă se întâmplă vreo nenorocire de genul de a te depuncta, îmbătrânesc cinci ani într-o zi. Doar eu știu... nu doar eu, ci și staff-ul. Știm cât muncim. Nu știu dacă există temei legal cu depunctarea. Nici nu știu cum s-a ajuns să se discute despre asta, dar nu iese fum fără foc probabil și am văzut că nu se vorbește doar de CFR. Pe mine, sportiv, mă doare. Eu am făcut 17 puncte indiferent dacă sunt multe sau puține le-am făcut pe teren. Dacă s-ar întâmpla, ferească Dumnezeu, dar eu nu cred... Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta e o lovitură cruntă. Nu doar pentru mine ca antrenor ci și pentru băieți. Toată lumea are de suferit. Eu nu aș accepta așa ceva. Pentru mine e capăt de linie. Dacă se întâmplă lucrul ăsta pentru mine e capăt de linie. Că nu aș mai fi în stare să conduc echipa. Eu nu pot să duc. Mă vedeți sunt stresat. Am albit. Acum sunt de tot. Nu aș putea să mai duc și nu vreau să cad la un antrenament sau pe teren.

(n.r. Plecați la depunctare?) Direct. Cu orice risc. Îmi respect munca, știu ceea ce fac. Un punct dacă îmi va fi luat, a doua zi dau mâna cu conducerea și am plecat. Nu are rost! Eu știu cât mă chinui. Îi respect pe toți, Marian Copilu, Cipi Deac, Oana, îi respect pe toți. Toată lumea vine cu drag de serviciu. Crește inima în mine când văd trofeele. Dacă familia mea vede ce se întâmplă pe stadioane, nu vreau să par niciun tip suferind, dar eu am promis că de anul ăsta nu mai intru în conflict cu niciun suporter. Dacă eu fac lucrurile astea vreau să fiu respectat la fel cum sunt și eu respectat”, a spus Șumudică.