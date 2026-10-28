Universitatea Craiova a învins-o categoric pe Sepsi OSK, scor 5-0, în ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLiga.

La o zi după partidă, Ciprian Marica a analizat prestația celor două formații și a atras atenția asupra unei probleme importante din fotbalul românesc.

Fostul internațional a fost invitat, alături de Cristi Pulhac, în emisiunea VOYO SPORT LIVE, moderată de Andrei Grecu. Marica a comparat cifrele din campionatul României cu cele din Premier League și a oferit câteva exemple din partida de la Sfântu Gheorghe.

Ciprian Marica, negru de supărare: „Și după aia ne mirăm de ce nu avem nicio șansă”

Fostul atacant a susținut că Arsenal a înregistrat 121 de kilometri alergați la nivel de echipă în partida cu Everton, în timp ce Universitatea Craiova și Sepsi au avut cifre mult mai mici.

„Hai să îți spun un detaliu vizavi de statistică. Arsenal joacă cu Everton acasă și aleargă 121 de kilometri, total echipă. Știi cât aleargă Sepsi, cât aleargă Craiova? 82 de kilometri, 90 de kilometri! Alia, în Anglia, aleargă 121 de kilometri și noi alergăm 80 și ceva... 90!

Pot să îți spun exact. Hai să îți spun. Știi cât aleargă Silaghi (n.r. – Robert Silaghi) ? 7,5 kilometri! Știi cât aleargă Cîmpean (n.r. – Raul Cîmpean)? Cîmpean aleargă 7,3 kilometri. Nici Messi, când studiază adversarul în teren, nu aleargă atât. Și record Oberlin (n.r. – Dimitri Oberlin), 6,7 kilometri! Asta așa... ca o paranteză! Și după aia ne mai mirăm unde suntem și de ce nu avem nicio șansă”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Victoria cu Sepsi a dus-o pe Universitatea Craiova pe locul al doilea în clasament, la un singur punct în spatele liderului Dinamo.