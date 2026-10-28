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Petrolul Ploiești are un start excelent de sezon, iar după 13 etape ocupă locul 4, cu 23 de puncte, în clasamentul din Superliga României.

Totul pare un paradox pentru Petrolul! Deși traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar și se află în insolvență, “lupii galbeni” arată excelent sub comanda antrenorului Ricardo Sousa.

Petrolul are evoluții solide în Superliga și nu vrea să vândă cei mai buni fotbaliști

Ultima victorie a fost înregistrată vineri, contra FC Botoșani, scor 3-1, dar ploieștenii nu visează la play-off-topic Superligii, ci doar la faptul ca vor să evite retrogradarea în Liga 2.

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, a declarat în cadrul emisiunii VOYO Sport Live că dorește să nu vândă vreun fotbalist în iarnă, ci să mențină cei mai doriți jucători în lot, până în vară, până la finalul întrecerii 2026-2027.

Doar în cazul în care Petrolul va primi oferte de nerefuzat va ceda numele cele mai importante din lot, precum Dan Nlundulu (27 de ani, atacant central englez), Rodrigo Martins (28 de ani, extremă stânga portugheză), Leo Teixeira (27 de ani, extremă stânga portugheză) sau Breston Malula (25 de ani, atacant central elvețian).

Petrolul nu vrea să își vândă ”perlele” până în vară

De altfel, Claudiu Tudor chiar a recunoscut, în cazul fotbaliștilor enumerați, ca există interes pentru ei.

”Avem foarte multe discuții, există interes, dar ne-am propus să nu vindem la iarnă... doar pentru un preț care nu poate fi refuzat vom vinde. Dar, noi am vrea să nu vindem niciun jucător. Cum am spus, doar dacă va fi un preț care nu poate fi refuzat vom vinde.

Noi am vrea să nu dăm niciun jucător până la vară”, a spus Claudiu Tudor la VOYO Sport Live.