În ultima vreme, numele ”Briliantului” a fost asociat cu mai multe echipe, dar în cele din urmă discuțiile nu s-au concretizat, iar Mutu s-a ocupat de academia sa, deschisă în București.

Acum, sunt zvonuri potrivit cărora Mutu ar fi dorit înapoi la naționala U21 de oficialii Federației Române de Fotbal. Fostul mare atacant s-a arătat dispus să colaboreze din nou cu Burleanu și Stoichiță, dar recunoaște că ar fi tentat de altă provocare.

Adrian Mutu vrea să antreneze o echipă de club

Mutu spune că i-ar plăcea mai mult să pregătească o echipă de club, unde poate lucra zi de zi, dar nu ar spune ”nu” unei colaborări cu Gică Hagi la FRF.

„Îmi place la Under 21, am lucrat acolo și știu cu ce se mănâncă acest job. Apreciez condițiile de la naționala de tineret. Sunt la fel ca la echipa mare. E și o națională cu miză, care vrea calificarea la turneele finale.

Oferta? Nu a venit nimic. Dar știu cum se lucrează la Federație. Ei zic că vor numi noul selecționer până la finalul anului. Poate nu voi fi neapărat eu.

Mi-ar plăcea mai mult un club. Acolo se muncește zi de zi și asta îmi place cel mai mult. Dar și naționala de tineret e o provocare importantă, iar colaborarea cu Gică Hagi ar fi benefică”, a spus Adrian Mutu, la Prima Sport.

Final de mandat după eșecul de la Ibiza

Postul de selecționer al României U21 a rămas vacant după ce contractul lui Costin Curelea (42 de ani) s-a încheiat odată cu ratarea calificării la EURO 2027. Fostul tehnician a fost implicat și într-un scandal mediatic la începutul lunii, după ce a luat parte la o petrecere înaintea partidei cu Spania U21, disputată la Ibiza și pierdută de „tricolori” cu 1-7.

În urma acestui rezultat, naționala de tineret a terminat Grupa A preliminară pe poziția a treia, acumulând 16 puncte, în spatele Spaniei (27 de puncte) și al Finlandei (23 de puncte).