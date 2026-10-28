VIDEO Compagno, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut fanii sud-coreeni

Compagno, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut fanii sud-coreeni Fotbal extern
SPORT.RO
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Italianul de 30 de ani traversează cel mai dificil moment din cariera sa de până acum, în încercarea de a-și recâștiga forma sportivă, după o accidentare teribilă.

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Din articol

Fotbalul l-a dus pe Andrea Compagno în San Marino, în primele două ligi din România, în China și în Coreea de Sud. Experiența coreeană l-a marcat însă cel mai puternic pe vârful italian!

În K-League, în tricoul lui Jeonbuk Hyundai, Compagno a trăit cele mai fericite, dar și cele mai dureroase momente din cariera sa! Mai întâi, a realizat eventul, după care a suferit cea mai gravă accidentare pe care a avut-o vreodată: ruptură de ligamente. A stat pe tușă, între octombrie 2025 și august 2026. Și, de când a revenit pe teren, calvarul său se prelungește. Pentru că accidentarea pe care a suferit-o a lăsat urme!

Fanii sud-coreeni, clip dedicat revenirii lui Compagno

De-a lungul anilor, românii care au ajuns în fotbalul sud-coreean au vorbit despre gradul impresionant de civilizație din această țară asiatică. De acest lucru se convinge acum și italianul Andrea Compagno.

Cât timp a stat pe tușă, de soarta italianului s-au interesat fanii, în permanență, prin intermediul rețelelor de socializare. Iar când Andrea s-a întors pe teren pentru Jeonbuk, la un meci disputat pe 8 august, suporterii au marcat momentul atât pe stadion, cât și prin realizarea unui clip special.

Problema lui Compagno a fost însă alta: după cele trei meciuri în care a fost folosit, în august, el a dispărut, din nou, de pe teren. Pentru că antrenorul Jung-Yong Chung (57 de ani), sub presiunea rezultatelor, a preferat să mizeze pe jucătorii aflați la turație maximă, neavând răbdarea reintroducerii în circuit cu Compagno, fără ritm competițional. Drept urmare, italianul a avut 11 partide la rând, între 22 august și 18 octombrie, în care n-a jucat deloc!

Când și-a făcut reapariția pe teren, într-un final, în meciul din weekend cu Anyang din deplasare, scor 2-2, Compagno a fost primit cu mare căldură de suporterii lui Jeonbuk. Aceștia au realizat un clip prin care i-au urat italianului „Bun venit“, după perioadă dificilă pe care a avut-o pe durata verii, dar și la începutul toamnei.

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Compagno devine liber de contract, la finalul sezonului

În ciuda sprijinului pe care l-a primit din partea suporterilor, foarte probabil, Andrea Compagno își trăiește ultimele zile, la Jeonbuk. Contractul său expiră, la finalul anului 2026. Și e greu de crezut că va fi prelungit, în condițiile în care în lot sunt mai mulți atacanți străini, toți în formă. Doi dintre ei au fost transferați, cât timp Compagno a stat pe tușă.

În acest context, vârful italian de 30 de ani va ajunge, aproape sigur, în situația de a-și căuta echipă, pentru a doua parte a sezonului 2026-2027. 

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