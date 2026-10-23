GALERIE FOTO Meci de risc maxim la Petroșani: a fost „măcel” între suporteri, în urmă cu 20 de ani, la ultimul Corvinul - U Cluj

Meci de risc maxim la Petroșani: a fost „măcel” între suporteri, în urmă cu 20 de ani, la ultimul Corvinul - U Cluj Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Corvinul Hunedoara o va egala pe Universitatea Cluj, la număr de puncte, în cazul unei victorii.

TAGS:
Corvinul HunedoaraUniversitatea ClujpetrosaniStadionul Petre Libardi
Din articol

Corvinul Hunedoara primește vizita Universității Cluj, în al doilea meci al etapei cu numărul 13 din Superligă, vineri, 23 octombrie, de la ora 21:00.

Partida va avea loc pe Stadionul Petre Libardi, din Petroșani, un municipiu în care suporterii echipei din Cluj-Napoca sunt primiți ca acasă.

Petroșani, un loc în care Universitatea Cluj este bine văzută

O grupare de suporteri ai Jiului Petroșani a comunicat oficial că îi așteaptă pe clujeni cu brațele deschise, în Valea Jiului. Este de așteptat ca fanii Jiului - rivala istorică a Corvinului Hunedoara - să li se alăture „uiștilor” pentru a face galerie Universității Cluj, în confruntarea cu echipa hunedoreană.

„Suporterii clubului Jiul Petroșani și întreaga comunitate din Valea Jiului își deschid porțile și inimile pentru frații de la Universitatea Cluj.

Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919 — un an de temelie, în care s-au născut două simboluri de neclintit ale dăruirii și demnității. Ne unesc aceleași culori magice albul și negru,” s-a arătat într-un comunicat scris de petroșăneni.

Corvinul Hunedoara

  • Corvinul hunedoara universitatea craiova superliga superbet 13092026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A fost un scandal teribil, în ultimul Corvinul - U Cluj, desfășurat în 2006

Într-o partidă jucată la Hunedoara, în liga a doua, în 21 octombrie 2006, „corviniștii” au egalat în minutul 89, printr-un penalty, însă tensiunea a escaladat cu câteva minute mai devreme, la scorul de 0-1, când hunedorenii au început să scandeze numele rivalei Universității, CFR Cluj.

„Uiștii” au replicat cu aplauze ironice, dar atmosfera a devenit fierbinte, după ce liderul galeriei clujene, Mircea Cenan, a intrat în contre verbale cu spectatorii hunedoreni așezați la tribuna a doua, amintește Hotnews.

De la dialog s-a ajuns rapid la aruncări de pietre și bucăți rupte din gradenele stadionului, fapte potolite doar parțial de forțele de ordine, surprinse și depășite numeric.

Schimburile violente dintre cele două galerii au continuat și după meci, în afara stadionului, unde suporterii celor două echipe au aruncat cu orice obiect au găsit la îndemână, ajungându-se la sângerări abundente și persoane rănite, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În finalul evenimentelor haotice, autocarul Universității Cluj a fost lovit cu pietre, la plecarea din zona stadionului, una dintre pietre reușind să spargă primul strat de sticlă protector.

A fost nevoie de o mobilizare extraordinară a forțelor de ordine, surprinse inițial, pentru a liniști situația și a asigura deplasarea în siguranță a fotbaliștilor și suporterilor implicați.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ULTIMELE STIRI
Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce
Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce
La 40 de ani, Fernando Muslera a apărat 3 penalty-uri și și-a calificat echipa în finala Copa Libertadores!
La 40 de ani, Fernando Muslera a apărat 3 penalty-uri și și-a calificat echipa în finala Copa Libertadores!
Adevăr sau provocare? Laurențiu Reghecampf (FCSB) înainte de derby: ”În momentul de faţă Rapid e favorită”
Adevăr sau provocare? Laurențiu Reghecampf (FCSB) înainte de derby: ”În momentul de faţă Rapid e favorită”
Handbalista Narcisa Lecușanu își spune povestea într-un documentar pe VOYO
Handbalista Narcisa Lecușanu își spune povestea într-un documentar pe VOYO
Ce a avut de zis Daniel Pancu despre Reghecampf și jucătorii lui FCSB
Ce a avut de zis Daniel Pancu despre Reghecampf și jucătorii lui FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO

"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

El va fi Balonul de Aur 2026! Inteligența artificială a anunțat numele câștigătorului

El va fi Balonul de Aur 2026! Inteligența artificială a anunțat numele câștigătorului



Recomandarile redactiei
Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce
Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce
La 40 de ani, Fernando Muslera a apărat 3 penalty-uri și și-a calificat echipa în finala Copa Libertadores!
La 40 de ani, Fernando Muslera a apărat 3 penalty-uri și și-a calificat echipa în finala Copa Libertadores!
Adevăr sau provocare? Laurențiu Reghecampf (FCSB) înainte de derby: ”În momentul de faţă Rapid e favorită”
Adevăr sau provocare? Laurențiu Reghecampf (FCSB) înainte de derby: ”În momentul de faţă Rapid e favorită”
Ce a avut de zis Daniel Pancu despre Reghecampf și jucătorii lui FCSB
Ce a avut de zis Daniel Pancu despre Reghecampf și jucătorii lui FCSB
De la stadionul cu patru puburi la o arenă construită între 3 linii de cale ferată. Gtech Community Stadium, arena pe care Brentford joacă în Premier League
De la stadionul cu patru puburi la o arenă construită între 3 linii de cale ferată. Gtech Community Stadium, arena pe care Brentford joacă în Premier League
Alte subiecte de interes
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova
"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova
Se lucrează intens la un stadion din Superliga! Va fi gata în toamnă: ”Vor fi toate condițiile”
Se lucrează intens la un stadion din Superliga! Va fi gata în toamnă: ”Vor fi toate condițiile”
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!