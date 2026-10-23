Corvinul Hunedoara primește vizita Universității Cluj, în al doilea meci al etapei cu numărul 13 din Superligă, vineri, 23 octombrie, de la ora 21:00.

Partida va avea loc pe Stadionul Petre Libardi, din Petroșani, un municipiu în care suporterii echipei din Cluj-Napoca sunt primiți ca acasă.

Petroșani, un loc în care Universitatea Cluj este bine văzută

O grupare de suporteri ai Jiului Petroșani a comunicat oficial că îi așteaptă pe clujeni cu brațele deschise, în Valea Jiului. Este de așteptat ca fanii Jiului - rivala istorică a Corvinului Hunedoara - să li se alăture „uiștilor” pentru a face galerie Universității Cluj, în confruntarea cu echipa hunedoreană.

„Suporterii clubului Jiul Petroșani și întreaga comunitate din Valea Jiului își deschid porțile și inimile pentru frații de la Universitatea Cluj.

Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919 — un an de temelie, în care s-au născut două simboluri de neclintit ale dăruirii și demnității. Ne unesc aceleași culori magice albul și negru,” s-a arătat într-un comunicat scris de petroșăneni.