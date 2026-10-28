OFICIAL Real Madrid și-a prezentat public scuzele în scandalul momentului: „Jucătorul însuși și-a exprimat regretul”

Real Madrid și-a prezentat public scuzele în scandalul momentului: „Jucătorul însuși și-a exprimat regretul” La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid este lovită de un scandal imens, iar Kylian Mbappe este personajul principal. 

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Real Madrid și-a prezentat public scuzele către China, după ce Kylian Mbappe l-a numit pe Mao Zedong „dictator”. 

Real Madrid, scuze publice către China

Anterior, starul „Los Blancos” a făcut același lucru, în contextul în care a pierdut mai mulți sponsori din China, iar statul chinez a decis să întrerupă transmiterea fotbalului spaniol în țară. 

Kylian Mbappe

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„Real Madrid CF dorește să prezinte scuze poporului chinez pentru orice disconfort care ar fi putut fi cauzat de cuvintele recente ale jucătorului nostru, Kylian Mbappe. 

Clubul nostru păstrează un respect profund pentru China, istoria, cultura și cetățenii săi, precum și pentru milioanele de fani chinezi care simt afecțiune și admirație pentru Real Madrid.

Clubul se alătură scuzelor publice exprimate de Kylian Mbappe, în care jucătorul însuși și-a exprimat regretul pentru cuvintele sale și și-a reiterat respectul față de poporul chinez.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, coexistenței și înțelegerii între culturi, și își exprimă dorința de a continua consolidarea legăturilor de prietenie și afecțiune care o unesc cu China și cu cetățenii săi”, se arată în comunicatul de presă emis de Real Madrid și citat de Marca

Mesajul lui Kylian Mbappe

La rândul său, Kylian Mbappe și-a exprimat regretul pentru controversa pe care a creat-o. 

„În timpul unui interviu recent, am reacționat la o imagine cu mine care a fost folosită pentru a mă înfățișa. Comentariul meu a fost nefericit și acum înțeleg că a rănit mulți oameni din China și din comunitatea chineză din întreaga lume.

Le prezint scuze tuturor celor pe care cuvintele mele i-ar fi putut jigni. Nu a fost absolut deloc intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și istoria sa și îmi pare sincer rău”, a spus golgheterul „Los Blancos”. 

Două mari companii chineze, Dongpeng şi Mengniu, au anunţat marţi că pun capăt colaborării cu Kylian Mbappe, ca reacţie la un videoclip care circulă online şi în care starul francez face glume pe seama fostului lider Mao Zedong.

Dongpeng a încheiat colaborarea cu Kylian Mbappe

„Compania noastră se opune ferm oricărui comportament care lezează sentimentele naţionale şi aplică o politică de toleranţă zero în această privinţă”, a declarat gigantul din industria băuturilor, Dongpeng, într-un comunicat. „Încetăm cu efect imediat orice colaborare cu Kylian Mbappe”, a adăugat compania.

Mengniu, unul dintre cei mai mari producători de produse lactate din China, a publicat un comunicat similar, aproape cuvânt cu cuvânt, la scurt timp după aceea.

„Orice declaraţie sau acţiune care lezează sentimentele poporului chinez se confruntă, în mod firesc, cu o reacţie de respingere din partea întregii societăţi chineze”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul unei conferinţe de presă, citat de news.ro

Sursa conflictului

Cele două companii au reacționat la un videoclip care circulă online. Atacantul de la Real Madrid, intervievat cu ocazia ceremoniei Balonului de Aur, afirmă în clip că cel mai amuzant meme pe care l-a văzut pe internet este un fotomontaj în care faţa sa este suprapusă peste cea a unui bărbat pe care îl califică drept „dictator chinez”.

El se referă la o imagine în care chipul său este suprapus peste o ilustraţie a fostului lider chinez Mao Zedong, un exemplu dintre multe altele de colaje care combină trăsăturile căpitanului echipei naţionale a Franţei cu diverse figuri istorice.

Kylian Mbappe este extrem de popular în China, unde fotbalul stârneşte un entuziasm puternic, însă glumele, parodiile sau comentariile defavorabile la adresa unor personalităţi istorice reprezintă un subiect sensibil în această ţară, unde pot fi interpretate ca o lipsă de respect.

Mao a fost liderul revoluţiei comuniste şi a proclamat Republica Populară în 1949.

Dongqiudi, un important site specializat în fotbal, a condamnat luni seara cuvintele „ofensatoare pentru China şi poporul chinez”. Acestea „au rănit sentimentele suporterilor chinezi de fotbal şi ale poporului chinez”.

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