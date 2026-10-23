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Universitatea Cluj a fost învinsă fără drept de apel echipa letonă TTT Riga, cu scorul de 84-62 (25-17, 19-14, 27-12, 13-19), joi seara, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'', în Grupa F a competiţiei feminine de baschet EuroCup.

U Cluj - TTT Riga 62-84, cu Isabelle Gradwell MVP la ardelence

''U'' a pierdut al doilea său meci la rând.

Cea mai bună de la ''U'' a fost americanca Isabelle Gradwell (vezi galeria foto de mai sus), cu 23 de puncte şi 6 recuperări, iar Kennedi Jackson a contribuit cu 13 p, 9 rec.

Aubrey Griffin, cu 22 p, 8 rec, 9 pase decisive, a fost MVP-ul echipei letone, Laura Grunmann a reuşit 17 p, iar Robyn Benton s-a remarcat cu 13 p, 4 rec, 3 pd.

În celălalt meci al grupei, Elitzur Ramle a fost întrecută de formaţia italiană Umana Reyer Venezia cu 79-64, chiar la Veneţia, cu echipa israeliană în postura de gazdă.

Clasamentul grupei

Umana Reyer Venezia conduce cu 4 puncte (2 jocuri), urmată de TTT Riga, 2 puncte (1 joc), Universitatea Cluj, 2 puncte (2 jocuri), Elitzur Ramle, 1 punct (1 joc).

În faza următoare se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea, informează Agerpres.

Universitatea Cluj va juca următorul meci pe 4 noiembrie, la Cluj-Napoca, împotriva echipei Umana Reyer Venezia.