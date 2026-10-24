Astăzi, de la ora 11:00, pe Stadionul ”Florea Dumitrache” din Complexul Sportiv Dinamo se dispută ”Eternul derby” din rugby-ul românesc, Dinamo - Steaua.

Intrarea este liberă

”RUGBY. Derby-ul de traditie se mută în Cupa României! 🏈

Mâine, de la ora 11:00, stadionul “Florea Dumitrache” găzduiește confruntarea dintre Dinamo și Steaua. Partida va conta pentru etapa 3 a Cupei României și va stabili câștigătoarea grupei, echipa care va juca semifinala pe teren propriu.

Hai alături de noi în Ștefan cel Mare să susținem echipa și să trăim la maximum pasiunea pentru rugby!

Intrarea este liberă!

Hai, Dinamo!⚪️🔴”, a precizat ieri pagina oficială CS Dinamo București.

Rezultatele de până acum din grupele Cupei României

Grupa A:

CSM Știința Baia Mare - CS Universitatea ELBI Cluj 115-7

SCM USV Timișoara - CSM Știința Baia Mare 29-22

Grupa B:

Steaua - Rugby Club Gura Humorului 94-16

Rugby Club Gura Humorului - Dinamo 10-76

Clasamentul final din Liga de Rugby 2026 (campionat)

1. SCM USV Timișoara (campioană)

2. Dinamo (vicecampioană)

3. Steaua

4. CSM Știința Baia Mare

5. Rapid

6. Universitatea Cluj

7. Rugby Club Gura Humorului

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