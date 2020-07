BREAKING NEWS! El va arbitra finala Cupei! Inger si demon pentru Gigi Becali! De la 'E cel mai corect', la 'Ar trebui exclus'

Finala Cupei Romaniei se va disputa miercuri, intre FCSB si Sepsi Sf. Gheorghe.

Sursele www.sport.ro au confirmat ca arbitrul finalei Cupei va fi Sebastian Coltescu! Nascut in Craiova, Coltescu a avut parte de foarte multe comentarii venite din partea patronului de la FCSB, de-a lungul anilor. Opinia lui Becali despre centralul in varsta de 45 de ani a oscilat pe parcursul ultimelor sezoane.

In 2008, inaintea unui meci dintre clubul sau si Politehnica Timisoara, Becali reactiona la auzul vestii ca partida va fi arbitrata de Coltescu: "Foarte bine ca a fost delegat Coltescu la meciul cu Timisoara, n-am nicio problema, e cel mai corect arbitru, unul dintre cei mai buni arbitri ai Romaniei. Coltescu face parte dintre primii trei arbitri, Balaj, Tudor, Coltescu. Chiar daca greseste, Coltescu e corect, nu o face din rea intentie, nu e corupt", spunea atunci seful de la FCSB.

In schimb, peste doar 3 ani, Becali il voia pe Coltescu in afara arbitrajului din Romania: "Cred ca Coltescu ar trebui exclus! Si eu arbitrez mai bine decat el! A facut niste greseli majore inca de la inceputul campionatului. Arbitrii corupti nu mai exista in Romania, sunt doar slabi", spunea Becali dupa victoria chinuita a FCSB-ului in fata celor de la Victoria Branesti (2-1) din 2010.

Coltescu a arbitrat-o de doua ori pe Sepsi in 2020, echipa din Sf. Gheorghe castigand ambele partide. Harghitenii au invins-o pe Dinamo cu 3-1, chiar in Groapa, si pe Chindia cu 2-0, acasa.

FCSB a fost arbitrata in acest an de Coltescu doar o data, inainte de izbucnirea pandemiei, la remiza 1-1 cu Chindia, de pe teren propriu.