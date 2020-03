Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT de la 20:00 | FCSB este obligata sa castige pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei! Sibienii i-au eliminat in 2018

Urmarim si comentam impreuna meciul din sferturile Cupei Romaniei pe www.sport.ro, aplicatia Sport RO si facebook.com/sport.ro.

FCSB nu trece prin cea mai buna perioada de la reluarea campionatului si are nevoie de victorie in meciul cu Hermannstadt pentru a trece mai departe in semifinalele Cupei Romaniei. Ros-albastrii au castigat un singur meci in acest an si vin dupa remiza cu Botosani, 2-2.

In aceeasi situatie se afla si Hermannstadt, care vine dupa o victorie la limita cu Chindia Targoviste.

Ultima data cand cele doua echipe s-au intalnit in Cupa Romaniei a fost in martie 2018, cand sibienii au reusit sa se impuna cu 3-0 in fata ros-albastrilor.

Echipele probabile:

Hermannstadt: Cristiano - T. Almeida, Dobrosavlevici, I. Stoica, S. Bușu - Rimane, Yazalde, R. Pires - P. Petrescu, Debeljuh, A. Cordea

Rezerve: Novo, A. Balan, Viera, L. Buzan, Taira, L. Dumitriu, Jo Santos

Antrenor: Vasile Miriuta

FCSB: A. Vlad - V. Cretu, A. Miron, Planic, Pantiru - Olaru, Ov. Popescu, Fl. Tanase - Man, Ad. Petre, Fl. Coman

Rezerve: Niga, Nedelcu, L. Filip, Gnohere, Morutan, Momcilovici, Vina

Antrenor: Bogdan Vintila

