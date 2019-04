Aparitie rara a lui Claudiu "Blocnotes" Raducanu! Fostul atacant, ajuns la 42 de ani, a mers la Craiova - Viitorul. Cum arata acum: FOTO

Viitorul a batut Craiova in turul semifinalelor Cupei Romaniei, scor 2-1 pe Oblemenco.

Claudiu Raducanu a avut parte de o viata tumultuoasa in ultimii ani si a stat ferit de viata publica. Fostul atacant al Stelei a fost prezent, insa, la meciul Craiova - Viitorul, din Cupa Romaniei.

Chiar daca a jucat pentru Steaua si pentru Extensiv Craiova, Claudiu Raducanu a vazut meciul din loja celor de la Craiova, alaturi de nume precum Emil Sandoi sau Pavel Badea.

Raducanu a renuntat la viata de fotbalist in decembrie 2012, apoi a avut mari probleme cu legea. Fostul atacant al Stelei a fost retinut in octombrie 2014 in Mexic, fiind acuzat ca a folosit carduri false.

Claudiu Raducanu a mai mers in acest sezon la Craiova - FCSB, pe noul Oblemenco.



Sursa FOTO: Telekom

