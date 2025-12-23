Aventură încheiată: Andrei Vlad schimbă echipa!

Andrei Vlad pleacă de la Aktobe

Titular constant, Andrei Vlad a avut un sezon destul de bun la Aktobe: 28 de meciuri jucate, dintre care 9 fără gol primit. Echipa sa a încheiat însă doar pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.



După încheierea sezonului din Kazahstan, Aktobe a decis să se despartă de Andrei Vlad. Clubul a transferat un alt portar, pe Aleksandr Zarutskiy (32 de ani), de la campioana Kairat Almaty, iar românul își va căuta o altă echipă, scrie sportz.kz.



Vlad are contract până în 2026, însă Aktobe va încerca fie să îl vândă în această iarnă, fie să îi ofere o sumă de bani pentru a accepta rezilierea înțelegerii. Presa din Kazahstan susține că românul are un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro.

