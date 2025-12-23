Aventură încheiată: Andrei Vlad schimbă echipa!

Aventură &icirc;ncheiată: Andrei Vlad schimbă echipa! Stranieri
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar de la FCSB, a petrecut acest an în Kazahstan, la Aktobe.

Andrei VladAktobeKazahstanBogdan Vatajelu
Andrei Vlad pleacă de la Aktobe

Titular constant, Andrei Vlad a avut un sezon destul de bun la Aktobe: 28 de meciuri jucate, dintre care 9 fără gol primit. Echipa sa a încheiat însă doar pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

După încheierea sezonului din Kazahstan, Aktobe a decis să se despartă de Andrei Vlad. Clubul a transferat un alt portar, pe Aleksandr Zarutskiy (32 de ani), de la campioana Kairat Almaty, iar românul își va căuta o altă echipă, scrie sportz.kz.

Vlad are contract până în 2026, însă Aktobe va încerca fie să îl vândă în această iarnă, fie să îi ofere o sumă de bani pentru a accepta rezilierea înțelegerii. Presa din Kazahstan susține că românul are un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro.

Celălalt fotbalist român de la Aktobe, Bogdan Vătăjelu (32 de ani), își încheie contractul la finalul lunii decembrie și a confirmat deja că se află în căutarea unei alte echipe.

