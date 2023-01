Claudiu Răducanu (46 de ani) a stârnit mereu o varietate de glume în fotbalul românesc.

Dincolo de poantele care s-au creat pe seama fostului fotbalist, Claudiu Răducanu a rămas drept unul dintre atacanții valoroși ai fotbalului românesc de după 1989.

Claudiu Răducanu, fost golgheter al Stelei

Apreciat la Steaua, actuala FCSB, de Victor Pițurcă, Răducanu era genul atacantului de gura porții, care marca, uneori, și din jumătate de ocazie. După retragerea din fotbal a avut însă mai multe probleme, dar în prezent duce o viață liniștită, la Craiova.

"Bloc-notes" e cadru didactic după ce a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport. Fostul său coleg de la Steaua, Nana Falemi, a vorbit recent despre Răducanu.

„Am vorbit săptămâna trecută. Face o muncă onorabilă, are un suflet mare. Aveam un grup de băieţi cărora le plăcea miştoul, caterinca. Ne urmăream unul pe altul. Făceam şi clasamente, cum apărea unul cu o glumă bună, intra în top.

Claudiu era un tip sufletist, ajuta pe toată lumea. Are substanţă să transmită mai departe copiilor, ca profesor. Se linişteşte. E relaxat, are o familie, are o fetiţă. E căsătorit. E fericit”, a declarat Nana Falemi, potrivit as.ro.

Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Steaua, Espanyol, Arminia Bielefeld, FC Vaslui, Guangzhou FC, Nea Salamis, Sorrento, Universitatea Cluj, Xazar Lankaran, CF Gava și PSM Makassar sunt echipele pentru care a jucat Claudiu Răducanu.