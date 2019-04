CRAIOVA - VIITORUL 1-2 | Hagi invinge detinatoarea trofeului la ea acasa! Rivaldinho aduce victoria pe finalul partidei

Craiova si Viitorul se reintalnesc, de aceasta data in semifinalele Cupei Romaniei.

CRAIOVA 1-2 VIITORUL

Final de meci! Viitorul lui Gica Hagi o invinge pe detinatoarea titlului la ea acasa! Houri si Rivaldinho aduc victoria pentru Viitorul, dupa ce Craiova a deschis scorul rapid, inca din minutul 5, prin Bancu!

Min 90+3. Rivaldinho putea face 3-1, insa sutul sau este slab si trece pe langa poarta!

Min 89. GOOOL VIITORUL! Rivaldinho reuseste sa marcheze pe finalul partidei, iar Viitorul e aproape sa o invinga pe detinatoarea trofeului in meciul tur!

Min 85. Nuno Rocha este aproape de gol, insa se incurca in fata portii, iar Cojocaru intervine

Min 77. GOOOL VIITORUL! Houri reuseste sa egaleze dupa o pasa excelenta primita de la Denis Dragus!

Min 68. Inca un sut puternic al lui Barbut, balonul este prins de Cojocaru!

Min 65. Inca o schimbare la Craiova. Iese Fortes si intra Nuno Rocha

Min 62. Schimbare la Craiova. Mangia face prima inlocuire, intra Fedele si iese Bic

Min 46. A inceput repriza secunda! Schimbare la Viitorul, intra Paul Iacob in locul lui Vina

PAUZA

Min 45. Ianis Hagi bate o lovitura libera si suteaza direct pe poarta, insa balonul este prins de Pigliacelli!

Min 36. Schimbare la Viitorul: Rivaldinho intra in locul lui Calcan!

Min 31. Ocazie mare si pentru Craiova! Sutul lui Barbut nu este suficient de puternic pentru a-l invinge pe Cojocaru!

Min 30. O prima ocazie pentru Viitorul! Denis Dragus suteaza bine, insa mingea trece pe langa poarta!

Min 5. GOOOL CRAIOVA! Bancu deschide scorul rapid in fata echipei lui Hagi, dupa o faza superba si o pasa perfecta primita de la Fortes!

Min 1. A inceput partida!

ECHIPELE DE START:

Craiova: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Briceag, Martic, Mateiu, Cicaldau, Bancu, Bic, Barbut, Fortes

Viitorul: Cjocaru - De Nooijer, Ghita, Tiru, Boboc, Vina, Baluta, Houri, Hagi, Dragus, Calcan

Meciul se va juca pe Stadionul "Ion Oblemenco", joi, 4 aprilie, de la ora 20:00.

Elvir Koljic va fi marea absenta din tabara oltenilor. Acesta s-a accidentat inaintea meciului cu FCSB din play-off si a ratat partida contra vicecampioanei. Nu va fi disponibil pentru meciul de Cupa, dar nici pentru duelul cu CFR Cluj din campionat.

Inaintea acestei intalniri, Devis Mangia asigura ca echipa sa se va lupta in egala masura atat pentru titlu, cat si pentru Cupa Romaniei.

"Un meci important, sper si frumos, cum au fost multe meciuri cu Viitorul. Noi vrem Cupa Romaniei si luptam in campionat. Pentru ambele obiective. Sanse putin scazute dupa meciul de duminica, dar nimic nu este inchis. Suntem in lupta pentru ambele obiective acum. Echipa mental este ok, stim ce am facut, unde am facut bine, unde mai putin bine. Noi nu avem ideea de a menaja jucatorii pentru acest meci si pentru meciul urmator. Si pentru ca avem ceva probleme in lot in acest moment. Nu stiu cine va fi suta la suta sau nu. Nu putem schimba multi jucatori. Va fi in teren cea mai buna echipa pe care o avem la dispozitie acum. Echipa a dat si va da in continuare totul in teren", a spus Mangia, la conferinta de presa.

"Regele" va miza, asa cum ne-a obisnuit, pe o echipa alcatuita din jucatori tineri. "Cel mai in varsta, cred ca va fi nascut in 1994. Tiru, Calcan sunt in 1994. Restul sunt in 1998, 1999, 1995. Jucatori tineri si foarte tineri. Avem o echipa foarte tanara, am incredere in ea", a declarat Gheorghe Hagi, la conferinta de presa.

Elevii lui Hagi s-au calificat in semifinale dupa ce au trecut la limita de Hermannstadt, cu scorul de 3-2. De cealalta parte, oltenii au invins-o cu 3-0 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, unica echipa din Liga a III-a ajunsa pana in sferturile de finala.

In play-off, Craiova si Viitorul nu s-au intalnit inca. Meciul dintre cele doua echipe se va disputa in etapa a cincea. Ultima intalnire a fost pe 3 februarie si s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Oltenii sunt pe locul 3 in Liga I, in timp ce Viitorul este pe 4, la sase puncte distanta.

In cealalta semifinala, Astra a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, in meciul din Gruia. Partidele din aceasta faza competitionala se vor juca in dubla mansa, returul urmand sa se dispute in perioada 23-25 aprilie.