"Eu nu sunt Xavi, sunt Marin Razvan!" Cum a contribuit Chivu la transferul de 12,5 milioane euro la Ajax. VIDEO

Razvan Marin s-a transferat la Ajax pentru 12,5 milioane de euro, unul dintre cele mai spectaculoase transferuri pentru un jucator roman in ultimii ani.

Razvan Marin a petrecut toata ziua de joi la Amsterdam, a efectuat vizita medicala, iar apoi a semnat contractul si a oferit si un interviu pentru Ajax TV. La prezentarea lui Razvan Marin au participat legendele lui Ajax, Edwin Van der Sar si Marc Overmars.

Ajax va achita 12,5 milioane de euro catre Standard Liege, iar 2,4 milioane de euro din aceasta suma vor ajunge la Hagi, care a pastrat un procent din transfer. Este al treilea cel mai scump transfer facut vreodata de Ajax.



Razvan Marin: Ajax e cea mai buna varianta pentru mine!

Razvan Marin vrea sa le calce pe urme legendelor lansate de Ajax. Clubul olandez are un lung sigur de nume mari care au ajuns la marile cluburi europene. Ultimul dintre ei, Frenkie de Jong, cumparat de Barca cu 75 de milioane de euro.

"Sunt fericit sa fiu aici, sa semneze cu Ajax, un mare club, sunt foarte fericit. E dificil sa exprim in cuvinte ce simt acum. Vreau sa lucrez in continuare, sa ma dezvolt, e greu de explicat, e un sentiment placut si sunt fericit ca sunt aici.

Ajax e un club bun pentru jucatori tineri ca mine, am doar 22 de ani, vreau sa ma dezvolt, sa devin mai bun si cred ca Ajax e cea mai buna varianta pentru mine", a spus Razvan Marin.



"Chivu mi-a spus ca Ajax e cea mai buna varianta pentru mine"

La transferul lui Razvan Marin la Ajax a contribuit si Cristi Chivu, cel mai tanar capitan din istoria lui Ajax. Fundasul roman povestea ca olandezii l-au trimis sa se antreneze cu juniorii pentru o perioada dupa transferul de la Universitatea Craiova. Apoi, Chivu a ajuns sa castige Champions League cu Inter Milano.

"Toata lumea stie Ajax, stie jucatorii mari proveniti de aici, ajung mereu la echipe mari de la Ajax, am vorbit putin cu Cristian Chivu, pe el il stiti. Sunt fericit si abia astept sa joc in culorile lui Ajax.

Chivu mi-a zis ca e cea mai buna varianta pentru mine, sa cresc, sa ma maturizez si daca voi fi serios si muncesc asa va fi cu siguranta. Agentul meu are o relatie buna cu el, il stiu si eu, tata a jucat fotbal si se cunosc. Nu am vorbit prea mult, dar voi mai vorbi in perioada urmatoare", a mai spus Marin.



Antrenorul lui Ajax l-a remarcat in meciul direct!

Antrenorul lui Ajax, Erik ten Hag, l-a observat pe Razvan Marin in intalnirea directa de anul trecut. Standard Liege a remizat cu Ajax, scor 2-2 in preliminariile Champions League, iar la retur s-a impus cu 3-0. Olandezii au ajuns pana in sferturile competitiei, dupa ce au eliminat-o pe Real Madrid in optimi.

"L-am cunoscut pe antrenor in urma cu cateva saptamani, vorbeam de planurile de viitor, a fost o varianta buna Ajax pentru ca nu orice antrenor face asta, sunt fericit, chiar m-a dorit aici, a fost un motiv pentru alegerea mea.

Urmaresc ce face Ajax in Champions League acum, tin minte meciurile directe, am facut 2-2 la Standard iar aici am pierdut cu 3-0. Imi amintesc ca acasa am facut un meci foarte bun. Mi-a zis si am vazut si in presa, ca antrenorul a zis ca m-a vazut foarte bun la acel meci, iar de atunci m-a tot urmarit.

Ajax are echipa puternica, cu jucatori foarte buni individual, Tadici, Neres, Ziyech, Frenkie, e totul foarte frumos aici, atmosfera e foarte buna".



"Nu Xavi, eu sunt Marin Razvan!"

Razvan Marin nu vrea sa fie comparat nici cu Xavi si nici cu Frenkie de Jong, omul pe care il inlocuieste la Ajax. Marin spune ca are chiar un stil diferit fata de al lui De Jong.

"Eu vreau sa fiu Marin Razvan, am vazut ca sunt comparat cu Frenkie, dar cred ca suntem diferiti, el e mai mult in fata apararii, sta acolo, paseaza foarte bine, elimina oameni din joc, eu sunt mai dinamic, imi place sa merg mai mult in careul advers, sa marchez, sa dau pase de gol.

Nu pot sa vorbesc despre calitatile mele, ii las pe altii sa o faca, dar pot spune ca dau pase bune, am viziune, cred ca e una din calitatile mele.

Vreau sa ma gandesc doar la Standard pana la final, luptam pentru titlu, iar cand se termina sezonul abia astept sa ajung la Ajax, bineinteles", a spus Razvan Marin."



"Am refuzat alte oferte pentru Ajax"

Tatal lui Razvan Marin, Petre Marin, spune ca au fost negocieri si cu alte cluburi in pauza de iarna, insa oferta lui Ajax a fost de nerefuzat.

"Au fost discutii cu alte echipe si in iarna, si pentru vara erau cluburi care doreau sa negocieze cu Standard si cu noi. Dar in momentul cand a aparut aceasta varianta, am refuzat toate celelalte echipe pentru ca noi credem ca este pasul corect si un pas important pentru a se dezvolta din toate punctele de vedere", a spus Petre Marin la PROX.

Fostul jucator de la Steaua, Petre Marin, a vorbit despre transferul fiului sau, Razvan, la Ajax Amsterdam. Unul dintre jucatorii romani cu cele mai multe meciuri in cupele europene, Petre Marin se bucura ca fiul sau reuseste sa aiba o cariera si mai buna ca a sa.

"Ma mandresc cu acest lucru, mai are sa joace in Champions League. Si atunci ma va depasi la toate capitolele" a spus Petre Marin la Pro X. Acesta a dezvaluit ca Razvan Marin a mai avut oferte. Presa din Italia scria in urma cu cateva luni de interesul celor de la AS Roma, Inter si AC Milan.

"Stim ce inseamna Ajax ca si echipa, cu istoria si traditia pe care o are, jucatorii pe care i-a lansat la echipele de top in Europa. E o echipa care se bate in fiecare an la trofee. E un pas important in cariera lui Razvan. Sper sa fie sanatos si toate lucrurile vor merge asa cum ne dorim.

El nu a fost adus acolo sa inlocuiasca pe nimeni, a fost adus pentru ca e Razvan Marin, el a lasat o impresie foarte buna in cele 2 partide disputate in preliminariile UEFA Champions League. Chiar in discutia pe care a avut-o cu antrenorul, acesta i-a spus sa nu fie apasat de acest lucru (comparatia cu Frenkie De Jong) pentru ca sunt jucatori total diferiti" a mai spus Petre Marin.