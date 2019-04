Mihaela Buzarnescu a imitat-o pe Halep, dar nu a iesit bine: "Nu te vad acolo" Ce REPLICA a primit din partea antrenorului

Mihaela Buzarnescu a pierdut in optimile de finala de la Charleston cu Caroline Wozniacki in urma unei partide dramatice. Ea a luat-o pe urmele Simonei Halep in relatia cu antrenorul ei.

Accidentata grav in luna august a anului trecut, Mihaela Buzarnescu are probleme in continuare si se confrunta cu o forma extrem de slaba. Jucatoarea din Romania a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston cu Caroline Wozniacki.

Daneza s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3 in fata numarului 30 WTA, care a cedat in timpul partidei in timpul unei discutii cu antrenorul Artemon Apostu, dupa ce a pierdut primul set cu 6-4 in urma unor mari erori (dubla greseala la minge de set).

Buzarnescu i-a reprosat antrenorului ca nu este foarte energic in tribuna, la fel cum a procedat si Simona Halep cu Daniel Dobre in timpul partidei cu Wang de la Miami.

"Nu te vad acolo in tribuna", a spus Mihaela. "Asa si ce? Nu pot sa joc eu din tribuna!", i-a replicat acesta.



Dialogul Artemon Apostu - Mihaela Buzarnescu:

Artemon Apostu: Come on! What's up? Ce s-a intamplat? Esti un pic prea suparata pentru ca nivelul de joc e bun acum. La inceput, intr-adevar, ai fost un pic jos nu te miscai, dar acum e foarte bine ce faci. Nu pot sa joc eu, din tribuna.

Mihaela Buzarnescu: Nu te vad acolo.

Artemon Apostu: Asa si ce? Nu pot sa joc eu din tribuna! Indiferent! OK, fac schimb cu el, asta o rezolvam. Fii atenta! Cate winner-uri ti-a facut ea?

Mihaela Buzarnescu: Putine.

Artemon Apostu: Da? Trei din ele au fost cu scurta, atat. Si un rever, sau ceva de genul asta.

Mihaela Buzarnescu: Eu am schimbat pe dreapta.

Artemon Apostu: Bun. Ideea este urmatoarea: ea traieste din cadourile tale. Singurul lucru care te deranjeaza e in momentul in care schimba ritmul. In momentul cand jucati drept, esti mai buna decat ea. Problema e ca, atunci cand iti da mai rotund, tu nu-ti mai faci pozitionarea ca lumea, esti prea lenta. Deci atunci trebuie sa te hotarasti repede, fie intru in minge, adica ma duc hotarata in ea, fie ies si o joc rotund. Pentru ca esti intre, indecisa si apar greseli. Asta e singura chestie. In rest, foarte bine. Si urmareste mingea, ca ea asta face bine, se agata. Ai dat atac super bun, ma duc si sunt energic pe fileu.

Mihaela Buzarnescu: Foarte prost m-am miscat la mingea asta si la toate scurtele mi se pare ca nu...

Artemon Apostu: Alea au fost 3 puncte. Hai sa vorbim de ce trebuie sa se intample: sa fii jos, sa treci mingea. In partea asta ai vantul in spate. Da? Vino langa minge si trage de varf si foloseste varful la serviciu. Da? Lent, sus si varf mult."

Rezultate optimi Charleston

Sloane Stephens (SUA/N.1) - Ajla Tomljanovic (Australia/N.14) 4-6, 6-4, 6-4

Madison Keys (SUA/N.8) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.10) 7-5, 6-2

Monica Puig (Porto Rico) - Arina Sabalenka (Belarus/N.3) 6-2, 7-5

Danielle Collins (SUA/N.11) - Kaia Kanepi (Estonia) 7-6 (7/1), 6-1

Belinda Bencic (Elvetia/N.9) - Taylor Townsend (SUA) 6-2, 7-5

Petra Martic (Croatia/N.16) - Jessica Pegula (SUA) 2-6, 6-3, 6-2

Maria Sakkari (Grecia/N.15) - Kiki Bertens (Olanda/N.2) 7-6 (10/8), 6-3