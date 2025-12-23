Universitatea Craiova a trăit o imensă dezamăgire europeană, săptămâna trecută, când a ratat calificarea, în play-off-ul optimilor Conference League, după un meci incredibil cu AEK Atena (Grecia).

În mod admirabil însă, la patru zile după această contraperformanță care, în mod cert, i-a demoralizat pe jucători, Craiova a fost în stare să încheie anul cu o victorie zdrobitoare, în campionat, cu Csikszereda: 5-0.

Acest rezultat, coroborat cu pașii greșiți făcuți de Rapid și de Dinamo în această etapă, ultima din 2025, i-a propulsat pe olteni în fruntea clasamentului. Ceea ce înseamnă că, pentru prima dată după 35 de ani, Universitatea Craiova va încheia un an în fruntea campionatului românesc. La precedenta performanță de acest gen, în sezonul 1990-1991, Universitatea Craiova, condusă de Sorin Cârțu, avea să câștige cupa și campionatul!

Universitatea Craiova și-a egalat recordul de puncte

Sezonul istoric pe care îl traversează formația din Bănie mai are un aspect de reținut. Pentru că Universitatea tocmai și-a egalat recordul de puncte, după 21 de etape: 40.

De când avem play-off și play-out, oltenii au mai atins acest punctaj, după 21 de meciuri, în sezoanele 2020-2021 și 2017-2018, după cum se poate vedea mai jos.

De remarcat că, în stagiunea 2019-2020, în care a jucat „finala campionatului“ cu CFR Cluj – meci pierdut, acasă, cu 2-3 -, Craiova avea mai puține puncte, după 21 de etape, comparativ cu momentul de față.

*2024-2025: 35 de puncte, locul 4, la două puncte de liderul U Cluj.

*2023-2024: 34 de puncte, locul 3, la zece puncte de liderul FCSB.

*2022-2023: 38 de puncte, locul 5, la șapte puncte de liderul Farul.

*2021-2022: 32 de puncte, locul 5, la 25 de puncte de liderul CFR.

*2020-2021: 40 de puncte, locul 3, la opt puncte de liderul FCSB.

*2019-2020: 37 de puncte, locul 3, la patru puncte de liderul CFR.

*2018-2019: 38 de puncte, locul 3, la opt puncte de liderul CFR.

*2017-2018: 40 de puncte, locul 3, la nouă puncte de liderul CFR.

*2016-2017: 37 de puncte, locul 4, la cinci puncte de liderul Viitorul.

*2015-2016: 27 de puncte, locul 8, la 15 puncte de liderul Astra.

