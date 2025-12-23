Universitatea Craiova a făcut spectacol în ultima etapă a anului, administrând o corecție severă echipei din Miercurea Ciuc. Presa din țara vecină, care monitorizează atent parcursul ciucanilor finanțați de guvernul de la Budapesta, a remarcat neputința oaspeților în fața tăvălugului condus de Filipe Coelho.



Publicația Nemzetisport a notat că scorul a reflectat fidel realitatea din teren, unde ciucanii au fost simpli jaloane pentru „juveți”. Mai mult, aceștia consideră că proporțiile scorului au fost limitate doar de clemența gazdelor în repriza a doua.



„Apărarea ciucană, depășită cu ușurință”



Maghiarii au evidențiat faptul că, după un start amăgitor, defensiva oaspeților s-a prăbușit sub presiunea constantă a Craiovei.



„Deși primul șut pe poarta a fost trimis de Eppel Marton, în restul primei reprize FK a fost dominată categoric. Extremele Craiovei, Ștefan Baiaram și Carlos Mora, au ajuns cu ușurință în spatele apărării ciucane, iar din centrările lor David Matei a înscris de două ori, urmat de Mora. Spre norocul lor, Craiova a redus tempoul după pauză, Baiaram rămânând la cabine, dar mingea a fost în continuare constant la gazde. Csikszereda a terminat în zece oameni din cauza celui de-al doilea galben încasat de Raul Palmeș, iar spre norocul lor, arbitrul a fluierat finalul după doar câteva secunde de prelungiri”, a scris sursa citată.



În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova încheie anul pe prima poziție a clasamentului, o performanță așteptată de suflarea olteană de 35 de ani, în timp ce FK Csikszereda rămâne pe locul 14, poziție de baraj, având o iarnă grea în față.

