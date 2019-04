Contract PE VIATA pentru Messi la Barcelona! Anuntul de ultima ora despre PLECAREA lui Leo de pe Camp Nou

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a vorbit pentru ESPN despre situatia lui Messi.

"Lucram pentru viitor. Leo e liderul nostru, cel mai bun jucator din lume, joaca pentru noi si o face intr-un mod fantastic, dar stim ca asta nu va putea tine pentru totdeauna", si-a inceput Bartomeu discursul.

"Poate ca in 3, 4 sau 5 ani, Leo ne va spune ca nu mai vrea sa joace fotbal. Ne pregatim pentru viitor. Ne-ar placea sa fim in continuare cel mai bun club din lume. Ne asumam riscuri, aducem jucatori foarte tineri. Credem in Lenglet, Dembele, Arthur, De Jong, Ter Stegen. Sunt fotbalisti care vor fi aici si dupa ce se va incheia era Messi", a spus Bartomeu.

Messi va continua la Barca dupa finalul carierei de jucator, asigura oficialul catalan: "Leo face diferenta in fiecare meci, arata in fiecare joc ca e cel mai bun. Messi e omul unui singur club, traiectoria lui aici va fi pentru totdeauna. Ii dau mereu exemplul lui Pele, care a fost mereu cu Santos. Pe Messi il vreau pentru totdeauna la Barca, jucand sau relationand cu Barcelona."