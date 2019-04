"Pana punem noi VAR-u', o sa-l scoata astia ca e demodat!" :)) Explicatia GENIALA a unei federatii care se OPUNE introducerii sistemului

Bulgarii sunt sinceri: n-au nicio sansa de a implementa tehnologia VAR in campionatul lor.

Oficial al federatiei de la Sofia, fostul atacant din generatia de aur a bulgarilor, Emil Kostadinov, spune ca nu exista posibiltiati reale ca VAR-ul sa fie preluat si in liga vecinilor de la sud de Dunare.

"Noua ne-ar lua atat de mult sa implementam VAR-ul, incat atunci cand am reusi, probabil ca tehnologia ar fi depasita si nimeni n-ar mai folosi-o in Europa", a spus Kostadinov.

Situatia nu pare sa fie diferita nici in Romania. Gino Iorgulescu a promis ca Liga va face eforturi pentru introducerea VAR, insa nu a existat niciun pas concret din partea LPF in aceasta directie.