"A facut un efort extraordinar si s-a ridicat la cel mai inalt nivel!" Ce fotbalist i-a atras atentia lui Ilie Dumitrescu in derby-ul din Cupa Romaniei

Dinamo a eliminat-o pe FCSB din optimile Cupa Romaniei.

"Cainii rosii" au castigat cu scorul de 1-0, gratie golului marcat de Adam Nemec, in minutul 55.

Slovacul in varsta de 35 de ani a avut o evolutie buna, cu care a reusit sa-i atraga atentia lui Ilie Dumitrescu. Fostul fotbalist si antrenor a declarat ca Nemec a fost preferatul lui in meciul disputat in Stefan cel Mare.

Fotbalistul de la Dinamo l-a impresionat prin modul in care a gestionat duelurile aeriene si prin mobilitate.

"Adam Nemec a facut diferenta, s-a ridicat la cel mai inalt nivel. Nu doar pentru ca a marcat. Este un jucator care ataca foarte bine in duelurile aeriene, dar modul in care a gestionat majoritatea fazelor, efortul pe care l-a depus...

Il vedeam pe final in zone laterale, zone moarte, facand un efort extraordinar sa scoata maximum de la fiecare actiune", a declarat Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

Alaturi de Dinamo, deja calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei sunt Petrolul Ploiesti, Dunarea Calarasi, Chindia Targoviste si "U" Cluj.

Celelalte trei echipe care vor prinde un loc in Final 8 se vor decide in urma partidelor de joi. Toate meciuri din Cupa Romaniei sunt transmise in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.