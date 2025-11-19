Mondialul din 2026, primul din istorie cu 48 de echipe, prinde contur. În acest moment, mai sunt șase locuri rămase pe tablou. Ele se vor decide după barajele din martie 2026.

Europa va mai da patru echipe – România păstrează șanse, după cum Sport.ro a explicat aici -, iar două locuri vor fi acordate după barajele intercontinentale, unde au ajuns Irak (Asia), RD Congo (Africa), Jamaica, Surinam (America de Nord și Centrală), Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania).

Curacao, în premieră la Cupa Mondială

Ultimele preliminarii care tocmai s-au încheiat sunt cele din CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe). Aici, Canada, Mexic și Statele Unite au fost scutite de preliminarii, obținând calificarea la CM 2026 din oficiu, în calitate de gazdele turneului final.

În aceste condiții, când forțele tradiționale ale zonei au lipsit, s-a deschis calea pentru niște naționale care, de obicei, n-aveau șanse reale de calificare. Iar ele au profitat din plin de această oportunitate!

În noaptea de marți spre miercuri, și-au adjudecat biletele pentru CM 2026 naționalele din Curacao, Haiti și Panama.

În cazul celor de la Panama, această echipă a obținut a treia calificare, după cele din 2018 și 2022. Haiti va fi la a doua participare, după cea din 1974. În fine, Curacao va debuta, la anul, la o ediție a Cupei Mondiale.

De remarcat că, în ultimul clasament FIFA, exceptând Panama (locul 31), Haiti și Curacao sunt în subsolul ierarhiei.

*Curacao – Locul 82, sub Gabon, Georgia sau Emiratele Arabe Unite.

*Haiti – Locul 88, sub Siria, Kosovo și Uganda

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială din 2026

*Europa (12 echipe): Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

*Asia (8 echipe): Japonia, Iran, Australia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan, Coreea de Sud

*Africa (9 echipe): Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

*America de Nord și Centrală (6 echipe): Canda, Mexic, SUA, Panama, Haiti, Curacao

*America de Sud (6 echipe): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

*Oceania (1 echipă): Noua Zeelandă

