”Tricolorii” nu mai puteau atinge poziția a doua după rezultatul din penultima rundă, cu Bosnia (1-3). Miza ar fi fost un traseu mai ușor la barajul pentru Mondial, dar și șansa de a fi gazdă în primul meci de baraj.



După ce preliminariile s-au încheiat, România și-a aflat adversarele pe care le poate întâlni în drumul spre turneul final găzduit de America, Mexic și Canada. În semifinala barajului vom întâlni o echipă din prima urnă valorică, din care fac parte o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.



Cristi Săpunaru vrea Ucraina la barajul pentru Campionatul Mondial



Cristi Săpunaru (41 de ani), fost internațional, ar prefera Ucraina în meciul din semifinale, având în vedere că ”tricolorii” au jucat împotriva lor chiar la EURO 2024, când am obținut singura victorie de la turneul final, scor 3-0.



”Clar, Ucraina! A doua ar fi Italia. E foarte greu să câștigi în Turcia și în Danemarca. Cu Ucraina joci în altă țară, pot fi prezenți la meci 20.000 de români.



În Italia sunt foarte mulți români și foarte mulți jucători au jucat acolo, știu campionatul, e altă chestie. Eu cred că Ucraina ar fi cel mai accesibil adversar”, a spus Săpunaru, la Digi Sport.



Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.



Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.



Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială:

