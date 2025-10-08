Zlatan Ibrahimovic, fostul mare atacant al Suediei, a anunţat echipa pe care o va susţine la Cupa Mondială din 2026.

Cum Suedia nu s-a calificat, Zlatan a spus clar că vrea ca Brazilia lui Carlo Ancelotti să cucerească trofeul suprem.

Ibrahimovic susține Brazilia la Cupa Mondială din 2026

„Suedia nu este la Cupa Mondială, aşa că sper ca Brazilia să câştige. Voi ţine cu Brazilia pentru prietenul meu Ancelotti. Îi doresc tot binele, pentru că tot ce atinge se transformă în magie”, a spus Ibrahimovic la Adunarea Generală a European Football Clubs, desfăşurată la Roma.

Fostul jucător al lui AC Milan a vorbit şi despre programul internaţional încărcat: „Trebuie să respectăm condiţia fizică a jucătorilor şi nevoile cluburilor. Oamenii vor meciuri, nu antrenamente. Totul ţine de organizare”.

Zlatan a glumit şi pe seama unei oferte venite din Serie A: „A fost o vreme când puteam ajunge la o altă echipă italiană, dar nu spun care. Am un prieten care ţine cu Lazio şi trebuie să mă ducă acasă”, a spus suedezul.

Ibrahimovic a jucat pentru Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United şi Milan. Atacantul suedez a strâns peste 570 de goluri în carieră şi 34 de trofee. Este cel mai bun marcator din istoria naţionalei Suediei, cu 62 de reuşite.

