Federația Română de Fotbal a fost din nou sancționată de FIFA, după incidentele produse la meciul naționalei României din deplasare cu Cipru, încheiat la egalitate, 2-2, pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Conform site-ului oficial al FIFA, FRF a primit o amendă de 32.000 de franci elvețieni, pentru mai multe abateri disciplinare.

FRF, sancționată din nou drastic de UEFA!

Printre acestea se numără eșecul de a menține ordinea și siguranța pe stadion, tentativa unor suporteri de a pătrunde pe teren și folosirea materialelor pirotehnice în timpul partidei de la Nicosia.

Decizia a fost luată de Comisia de Control, Etică și Disciplină (CEDB) din cadrul forului mondial, care a analizat rapoartele delegate și observatorilor de joc.

Nu doar România a fost vizată de sancțiuni. Federația Bosniei și Herțegovinei, adversară a „tricolorilor” în grupa preliminară, a fost amendată cu aproape 55.000 de franci elvețieni, pentru incidente grave la partidele cu San Marino și Austria.

Bosniacii au primit 34.500 CHF după meciul din deplasare cu San Marino (6 septembrie), din cauza torțelor și obiectelor aruncate în teren, și alți 20.000 CHF după confruntarea cu Austria (9 septembrie), pentru abateri de securitate și comportamente rasiste ale fanilor.

