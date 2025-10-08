Cu doar trei zile înaintea duelului decisiv cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial, Marica este de părere că Lucescu nu ar trebui să trateze partida cu vecinii de peste Prut ca pe un teren de „experimente”.



Fostul internațional consideră că testul cu Moldova este ocazia perfectă pentru a suda relațiile de joc și pentru a contura primul „11” care va înfrunta Austria. O victorie în meciul de calificare este singurul rezultat care menține România în cursa pentru un loc la turneul final.



„Cred că ar fi o greșeală să folosim echipe complet diferite. Chiar dacă sunt 3 zile între meciuri, trebuie să vezi măcar o repriză echipa care va juca cu Austria. Eu așa cred”, a opinat Marica la GSP.



Acesta a subliniat importanța meciurilor pentru omogenizarea lotului: „Acești băieți se văd foarte rar. Atunci când sunt împreună trebuie să joace, să capete relații de joc, să construiască lucruri pe teren. Nu poți face asta numai la antrenament”.



Marica și-a ales favoritul pentru postul de atacant

Întrebat pe cine ar prefera în avanposturi, Ciprian Marica nu a ezitat și l-a nominalizat pe Louis Munteanu, fostul vârf de la Farul, în detrimentul lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj.



„Vreau să văd jucători dornici să se afirme. Louis Munteanu mi se pare cel mai oportun la momentul ăsta. Bîrligea are calitate, dar personal, dacă ar fi să aleg între cei doi, nu mă feresc să spun că l-aș alege pe Munteanu”, a afirmat fostul atacant.

