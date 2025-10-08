Spaniolul se pregătește intens la Ciutat Esportiva Joan Gamper, unde combină exerciții fizice, recuperare și întărire musculară, sub supravegherea fizioterapeuților și antrenorilor de pregătire fizică ai clubului, informează Mundo Deportivo.

Deosebit față de colegi, care au zile de odihnă, Yamal lucrează de luni până vineri, iar weekendul îi permite să se odihnească și să se pregătească mental pentru reintegrarea în antrenamentele colective.

Spaniolii au anunțat planul Barcelonei pentru Lamine Yamal

Conform sursei citate, următoarea sa apariție ar putea fi contra lui Girona la Montjuïc, timp de 30–45 de minute, pentru a-și testa forma în context competitiv. Pe termen mediu, obiectivul este să revină titular în Champions League, împotriva lui Olympiacos, cu 60–70 de minute pe teren.

Obiectivul principal rămâne însă El Clasico-ul cu Real Madrid, unde Yamal este văzut de Hansi Flick ca om de bază.

