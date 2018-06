Povestea lui Zabivaka, mascota oficiala a Cupei Mondiale 2018. Ce inseamna numele simpaticului lup in limba rusa | FOTO

Mascota oficiala a Cupei Mondiale din Rusia este lupul Zabivaka.

Zabivaka inseamna "cel care marcheaza" in limba rusa, iar cei de la FIFA l-au catalogat "un nume potrivit pentru un lup care exprima distractie, farmec si incredere".

Lupul Zabivaka va avea un rol extrem de important la turneul final, fiind cel care promoveaza evenimentul, distreaza multimile si va deveni un adevarat ambasador al Rusiei.

Zabivaka a ajuns mascota Campionatului Mondial in urma unui proces de creatie foarte interesant, in care au fost implicati peste 1 milion de rusi. Acestia au votat pe site-ul FIFA timp de o luna, iar numele mascotei a fost dezvaluit in cadrul unui adevarat show, pe cel mai important canal TV din Rusia.