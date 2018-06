TOP 10 jucatori de la Mondialul din Rusia cu cele mai multe aparitii la Cupa Mondiala! Trei nationale au cate doi reprezentanti in acest clasament

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 incepe joi, 14 iunie, in Rusia, iar in cursa pentru marele trofeu intra 32 de echipe.

Unii dintre jucatorii alesi sa reprezinte tarilor lor la aceasta editie a Cupei Mondiale sunt adevarati veterani ai turneelor finale, avand sute de aparitii in tricourile nationalelor.

Cele mai multe aparitii la Campionatele Mondiale le are egipteanul Essam El-Hadary, el fiind si cel mai in varsta jucator de la acest turneu final. El-Hadary si-a inceput cariera internationala in 1996 si, la 45 de ani, portarul egiptenilor are 158 de aparitii la Cupa Mondiala si participa si la editia din 2018 a acestei competitii.

Pe locul al doilea in topul participantilor este Sergio Ramos, spaniolul al carui nume s-a aflat pe buzele tuturor in urma incidentelor din finala Ligii Campionilor, cand, in tricoul Realului, l-a accidentat pe Salah si a fost acuzat si de lovirea portarului Karius. Fundasul de 32 de ani are 151 de aparitii la turneele finale.

Topul 3 este completat de portughezul Cristiano Ronaldo. Starul Realului are 150 de aparitii la Cupa Mondiala, totusi, nereusind, pana acum, sa cucereasca vreun trofeu in tricoul nationalei sale.

Totusi, trei nationale se pot mandri cu cate doi jucatori in topul 10 al fotbalistilor cu cele mai multe aparitii la Campionatul Mondial. Este vorba despre Mexic (Rafael Marquez si Andres Guardado), Panama (Gabriel Gomez si Jaime Penedo) si Arabia Saudita (Osama Hawsawi si Taisir Al-Jassim).

TOP 10 jucatori cu cele mai multe aparitii la Campionatul Mondial:

1. Essam El-Hadary (Egipt) - 158 aparitii

2. Sergio Ramos (Spania) - 151 aparitii

3. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 150 aparitii

4. Rafael Marquez (Mexic) - 145 aparitii

5. Andres Guardado (Mexic) - 145 aparitii

6. Gabirel Gomez (Panama) - 144 aparitii

7. Javier Mascherano (Argentina) - 143 aparitii

8. Osama Hawsawi (Arabia Saudita) - 135 aparitii

9. Taisir Al-Jassim (Arabia Saudita) - 132 aparitii

10. Jaime Penedo (Panama) - 131 aparitii