Este OFICIAL! Alphonse Areola a semnat contractul! "Este clubul meu de suflet"

Internationalul francez a semnat un contract valabil pana in 2023.

Alphonse Areola si-a prelungit contractul pana in 2023 cu campioana Frantei, Paris Saint-Germain. Francezul a devenit solutia preferata a lui Thomas Tuchel pentru poarta parizienilor, chiar daca Gianluigi Buffon a venit vara trecuta la echipa. Portarul italian a jucat in trei dintre meciurile pe care PSG le-a disputat in Champions League si a fost intre buturi la sapte partide din campionat.

Areola a facut parte din lotul Frantei la Cupa Mondiala din Rusia, dar nu a reusit sa ii ia locul capitaului Hugo Lloris. Contractul lui ar fi expirat in iunie 2019, iar din ianuarie putea negocia cu orice echipa.

"Era foarte important pentru mine sa imi continui cariera la Paris Saint-Germain. Pentru mine nu e doar clubul care m-a format, este si clubul meu de suflet, la care am cunoscut marea performanta", a spus Alphonse Areola dupa semnarea noului sau contract.