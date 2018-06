Nigeria, cea mai tanara echipa de la Mondial. Care este media de varsta a celor mai importante nationale care participa la Cupa Mondiala din Rusia

Campionatul Mondial din Rusia incepe joi, 14 iunie, iar primul meci care se joaca este partida din grupa A dintre Rusia si Arabia Saudita.

Cele 32 de echipe nationale calificate la turneul final si-au adunat cei mai buni jucatori si au ajuns deja in Rusia.

O multime de statistici au fost facute inainte de startul Campionatului, iar una dintre acestea este legata de varsta medie a echipelor care se lupta pentru cucerirea Cupei Mondiale.

Iar topurile celor mai in varsta, respectiv celor mai tinere echipe nu sunt lipsite de surprize. In aceste topuri se regasesc nationale importante precum Argentina, Franta sau Anglia.

Daca topul celor mai varstnice echipe este condus de nationala statului Panama, care are o medie de varsta a jucatorilor de 29,6 ani, in primele 5 cele mai varstnice selectionate se regaseste si Argentina, pe pozitia a patra, cu o medie de 29,3 ani.

TOP cele mai varstnice echipe de la Mondial:

1. Panama - 29,6 ani

2. Costa Rica - 29,6 ani

3. Mexic - 29,4 ani

4. Argentina - 29,3 ani

5. Egipt - 29 ani

De partea cealalta, cea mai tanara echipa prezenta la Cupa Mondiala din Rusia este Nigeria, cu o medie de varsta de 25,9 ani. Aceasta este urmata in top 3 cele mai tinere selectionate de Franta si Anglia, ambele cu o medie de 26 ani.

TOP cele mai tinere echipe de la Mondial:

1. Nigeria - 25,9 ani

2. Franta - 26 ani

3. Anglia - 26 ani

4. Tunisia - 26,5 ani

5. Serbia - 26,8 ani

Dintre echipele care nu au intrat in niciunul dintre topuri, dar se numara printre numele mari prezente la Mondialul din Rusia, amintim Spania (28,5 ani), Portugalia (28,4 ani), Germania (27,1 ani) si Brazilia (28,6 ani).

Campionatul Mondial se desfasoara in Rusia, in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018, urmand ca partidele sa se desfasoare pe 12 stadioane, localizate in 11 orase.