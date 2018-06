Cupa Mondiala 2018 | Toate recordurile Campionatelor Mondiale. Romania e prezenta la un singur capitol si e de rau

Maine incepe Campionatul Mondial de Fotbal 2018, iar in istoria de 88 de ani a competitiei s-au inregistrat numeroase performante pozitive si negative.

Sport.ro iti prezinta toate recordurile acestei competitii, Romania aparand la un singur capitol - cel mai mic numar de spectatori prezenti vreodata la un meci al acestei intreceri. Se intampla in 1930, la meciul "tricolorilor" cu Peru, la care au asistat doar 300 de spectatori.



ECHIPE

Nationala cu cele mai multe trofee castigate (5) - Brazilia (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Nationala cu cele mai multe finale jucate (8) - Germania / RFG (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)

Nationala cu cele mai multe semifinale jucate (13) - Germania / RFG (1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe calificari la un turneu final de Campionat Mondial (21) - Brazilia (toate turneele organizate)

Nationala cu trofee castigate consecutiv (2) - Italia (1934, 1938) / Brazilia (1958, 1962)

Nationala cu cel mai multe finale jucate consecutiv (3) - Germania (1982, 1986, 1990) / Brazilia (1994, 1998, 2002)

Nationala cu cea mai lunga perioada intre trofeele castigate (44 ani) - Italia (1938 - 1982)

Nationala cu cea mai lunga perioada intre finalele jucate (48 ani) - Argentina (1930 - 1978)

Nationala cu cele mai multe finale jucate si pierdute (3) - Olanda (1974, 1978, 2010)

Nationala cu cele mai multe prezente la un turneu final, care nu a trecut niciodata de prima faza (8) - Scotia (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Nationala cu cele mai multe prezente, care nu a castigat niciodata un meci (3) - Bolivia (1930, 1950, 1994) / Honduras (1982, 2010, 2014)

Cele mai multe finale cu aceleasi adversare (3) - Argentina vs. Germania (1986, 1990, 2014)

Nationala care a trecut de cele mai multe ori de prima faza a competitiei (17) - Germania (toate turneele, in afara de cele din 1930, 1938 si 1950) / Brazilia (toate turneele, in afara de cele din 1930, 1934 si 1966)

Nationala cu cele mai putine prezente la un turneu final, dar cu cele mai multe calificari din faza grupelor (3) - Irlanda (1990, 1994, 2002)

Echipa gazda eliminata din prima runda - Africa de Sud (2010)



FOTBALISTI - TROFEE / PREZENTE

Cele mai multe trofee castigate (3) - Pelé (1958, 1962, 1970)

Cele mai multe turnee finale jucate (5) - Antonio Carbajal (Mexic / 1950 - 1966) / Lothar Matthaus (Germania / 1982 - 1998)

Cele mai multe turnee in lot (5) - Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon (Italia / 1998 - nu a jucat, 2002 - 2014)

Cele mai multe finale jucate (3) - Nílton Santos (Brazilia / 1950, 1958, 1962), Pelé (Brazilia / 1958, 1962, 1970), Pierre Littbarski (RFG / 1982, 1986, 1990), Lothar Matthäus (RFG / 1982, 1986, 1990), Cafu (Brazilia / 1994, 1998, 2002), Ronaldo (Brazilia / 1994, 1998, 2002)

Cele mai multe semifinale jucate (4) - Miroslav Klose (Germania / 2002, 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe nominalizari in echipa turneului (3) - Djalma Santos (Brazilia / 1954, 1958, 1962), Franz Beckenbauer (RFG / 1966, 1970, 1974), Philipp Lahm (Germania / 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe meciuri jucate la turnee finale (25) - Lothar Matthaus (Germania + RFG / 1982-1998)

Cele mai multe minute jucate la turnee finale (2.217) - Paolo Maldini (Italia / 1990 - 2002)

Cele mai multe meciuri castigate la turnee finale (17) - Miroslav Klose (Germania / 2002 - 2014)

Cele mai multe finale jucate consecutiv (3) - Cafu (Brazilia / 1994, 1998, 2002)

Cele mai multe finale jucate cu nationale diferite (2) - Luis Monti (Argentina - 1930 / Italia - 1934)

Cele mai multe aparitii la turnee finale din postura de capitan (16) - Diego Armando Maradona (Argentina / 1986 - 1994)

Cele mai multe turnee finale din postura de capitan (4) - Rafael Marquez (Mexic / 2002, 2006, 2010, 2014)

Cele mai multe meciuri din postura de rezerva (11) - Denilson (Brazilia / 1998 - 2002)



FOTBALISTI - VARSTA

Cel mai tanar fotbalist la un turneu final - Norman Whiteside (Irlanda de Nord / 17 ani si 41 zile, contra Iugoslaviei, 17 iunie 1982)

Cel mai tanar fotbalist intr-o finala - Pelé (Brazilia / 17 ani si 249 zile, contra Suediei, 29 iunie 1958)

Cel mai tanar capitan la un meci de la turneu final - Tony Meola (SUA / 21 de ani si 109 zile, contra Cehoslovaciei, 10 iunie 1990)

Cel mai varstnic fotbalist la un turneu final - Faryd Mondragon (Columbia / 43 ani si 3 zile, contra Japoniei, 24 iunie 2014)

Cel mai varstnic fotbalist intr-o finala - Dino Zoff (Italia / 40 ani si 133 zile, contra RFG, 11 iulie 1982)

Cel mai varstnic capitan la un turneu final - Peter Shilton (Anglia / 40 ani si 292 zile, contra Italiei, 7 iulie 1990)

Cel mai varstnic debutant la un turneu final - David James (Anglia / 39 ani si 321 zile, contra Algeriei, 18 iunie 2010)

Coechipierii cu cea mai mare diferenta de varsta la un turneu final - Camerun, CM 1994, 24 ani si 42 zile (Rigobert Song, 17 ani si 358 zile - Roger Milla, 42 ani si 35 zile)

Coechipierii cu cea mai mare diferenta de varsta intr-o finala - Italia, CM 1982, 21 ani si 297 zile (Giuseppe Bergomi, 18 ani si 201 zile - Dino Zoff, 40 ani si 133 zile)

Cea mai mare pauza a unui fotbalist intre doua aparitii - Faryd Mondragon (Columbia / 15 ani si 363 zile, 1998 - 2014)

Cea mai lunga perioada intre prezente la turnee finale (44 ani) - Elba "Tim" de Padua Lima (Brazilia / 1938, jucator - 1982, antrenor)

Cel mai tanar marcator din istoria turneelor finale - Pelé (Brazilia / 17 ani, 7 luni si 27 zile, contra Tarii Galilor, 19 iunie 1958)

Cel mai tanar marcator intr-o finala - Pelé (Brazilia / 17 ani, 8 luni si 6 zile, contra Suediei, 29 iunie 1958)

Cel mai varstnic marcator la un turneu final - Roger Milla (Camerun / 42 ani, 1 luna si 8 zile, contra Rusiei, 28 iunie 1994)

Cel mai varstnic marcator intr-o finala - Nils Liedholm (Suedia / 35 ani, 8 luni si 21 zile, contra Braziliei, 29 iunie 1958)



FOTBALISTI - GOLURI

Cele mai multe goluri marcate la turneele finale (16) - Miroslav Klose (Germania / 2002 - 2014)

Cele mai multe goluri marcate la un singur turneu final (13) - Just Fontaine (Franta / 1958)

Cele mai multe goluri marcate intr-un singur meci la turneu final (5) - Oleg Salenko (Rusia / contra Camerunului, CM 1994)

Cele mai multe goluri inscrise intr-o singura finala (3) - Geoff Hurst (Anglia / contra RFG, 1966)

Cele mai multe goluri marcate intr-un meci pierdut (4) - Ernest Wilimowski (Polonia / contra Braziliei, CM 1938)

Cele mai multe goluri marcate in finale (3) - Vava (Brazilia / 2 contra Suediei in 1958 si 1 contra Cehoslovaciei in 1962), Pelé (Brazilia / 2 contra Suediei in 1958 si 1 contra Italiei in 1970), Geoff Hurst (Anglia / toate contra RFG in 1966), Zinedine Zidane (Franta / 2 contra Braziliei in 1998 si 1 contra Italiei in 2006)

Cele mai multe meciuri cu cel putin un gol marcat (11) - Ronaldo (Brazilia / 1998 - 2006), Miroslav Klose (Germania / 2002 - 2014)

Cele mai multe meciuri consecutive cu cel putin un gol marcat (6) - Just Fontaine (Franta / 1958), Jairzinho (Brazilia / 1970)

Cele mai multe meciuri consecutive cu cel putin 2 goluri marcate (4) - Sandor Kocsis (Ungaria / 1954)

Cele mai multe hat-trickuri la un turneu final (2) - Sandor Kocsis (Ungaria / 1954), Just Fontaine (Franta / 1958), Gerd Muller (RFG / 1970), Gabriel Batistuta (Argentina / 1994, 1998)

Cel mai rapid hat-trick la un turneu final - Laszlo Kiss (Ungaria / 8 minute, contra El Salvador, 1982)

Cele mai multe turnee finale cu cel putin 1 gol marcat in fiecare (4) - Pelé (Brazilia / 1958 - 1970), Uwe Seeler (RFG / 1958 - 1970), Miroslav Klose (Germania / 2002 - 2014)

Cele mai multe turnee cu cel putin 5 goluri marcate in fiecare (2) - Teofilo Cubillas (Peru / 1970 si 1978), Miroslav Klose (Germania / 2002 si 2006), Thomas Muller (Germania / 2010 si 2014)

Cea mai lunga perioada intre primul si ultimul gol marcat la un turneu final - Miroslav Klose (Germania / 12 ani, 1 luna si 7 zile / 1 iunie 2002 - 8 iulie 2014)

Primul marcator din istoria Campionatelor Mondiale - Lucien Laurent (Franta, contra Mexicului, 13 iulie 1930)

Cele mai multe goluri marcate din penalty (4) - Eusebio (Portugalia / 1966), Rob Rensenbrink (Olanda / 1978), Gabriel Batistuta (Argentina / cate 2 in 1994 si 1998)

Cele mai multe penalty-uri ratate la un turneu final (2) - Asamoah Gyan (Ghana / contra Cehiei, CM 2006 si contra Uruguayului, CM 2010)

Cel mai rapid gol din istoria CM - Hakan Sukur (Turcia / 11 secunde, contra Coreei de Sud, 2002)

Cel mai rapid gol intr-o finala - Johan Neeskens (Olanda / 90 secunde, contra RFG, 1974)

Cea mai rapida "dubla" la un turneu final - Toni Kroos (Germania / 69 secunde, contra Braziliei, 2014)

Cel mai tarziu gol - Alessandro Del Piero (Italia / minutul 121, contra Germaniei, 2006), Abdelmoumene Djabou (Algeria / minutul 121, contra Germaniei, 2014)

Cel mai tarziu gol intr-o finala - Georff Hurst (Anglia / minutul 120, contra Germaniei, 1966)



PORTARI

Cele mai multe meciuri fara gol primit la un turneu final (10) - Peter Shilton (Anglia / 1982 - 1990), Fabien Barthez (Franta / 1998 - 2006)

Cele mai multe minute consecutive fara gol primit la un turneu final - Walter Zenga (Italia / 517 minute, 1990)

Cele mai multe goluri primite la turnee finale (25) - Antonio Carbajal (Mexic) si Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudita)

Cele mai multe goluri primite la un singur turneu final (16) - Hong Duk-Yung (Coreea de Sud / 1954)

Cele mai multe goluri primite intr-un singur meci de turneu final (10) - Luis Guevara Mora (El Salvador / contra Ungariei, 1982)

Campionul mondial cu cele mai putine goluri primite pe durata turneului (2) - Fabrien Barthez (Franta / 1998), Gianluigi Buffon (Italia / 2006), Iker Casillas (Spania / 2010)

Portarul cu cele mai putine goluri primite intr-un turneu final (0) - Pascal Zuberbuhler (Elvetia / 2006)

Cele mai multe penaltiuri aparate (2 / fara lovituri de departajare) - Jan Tomaszewski (Polonia / 1974) si Brad Friedel (SUA / 2002)



ANTRENORI

Cele mai multe meciuri la un turneu final (25) - Helmut Schon (RFG / 1966 - 1978)

Cele mai multe meciuri castigate (16) - Helmut Schon (RFG / 1966 - 1978)

Cele mai multe titluri de campion mondial (2) - Vittorio Pozzo (Italia / 1934 si 1938)

Cele mai multe turnee finale (6) - Carlos Alberto Parreira (1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010)

Cele mai multe nationale antrenate la turnee finale (5) - Bora Milutinovic (Mexic - 1986, Costa Rica - 1990, SUA - 1994, Nigeria - 1998, China - 2002), Carlos Alberto Parreira (Kuweit - 1982, UAE - 1990, Brazilia - 1994 si 2006, Arabia Saudita - 1998 si Africa de Sud - 2010)

Cele mai multe turnee finale cu aceeasi nationala (4) - Walter Winterbottom (Anglia / 1950 - 1962), Helmut Schon (RFG / 1966 - 1978)

Cele mai multe victorii consecutive (12) - Luiz Felipe Scolari (cu Brazilia in 2002 si cu Portugalia in 2006)

Cel mai tanar antrenor la un turneu final - Juan Jose Tramutola (Argentina / 27 ani si 267 zile, 1930)

Cel mai varstnic antrenor la un turneu final - Otto Rehhagel (Grecia / 71 ani si 317 zile, 2010)

Cele mai multe trofee castigate ca jucator si antrenor (3) - Mario Zagallo (Brazilia / 1958 si 1962 ca jucator si 1970 ca antrenor)

Cele mai multe aparitii la turnee finale ca jucator si antrenor (5) - Mario Zagallo (Brazilia / 1958, 1962, 1970, 1974, 1998), Franz Beckenbauer (RFG / 1966, 1970, 1974, 1986, 1990), Berti Vogts (RFG si Germania / 1970, 1974, 1978, 1994, 1998)



ARBITRI

Cele mai multe participari la turnee finale (3) - John Langenus (Belgia / 1930 - 1938), Evan Eklind (Suedia / 1934 - 1950), Benjamin Griffiths (Tara Galilor / 1950 - 1958), Arthur Ellis (Anglia / 1950 - 1958), Juan Gardeazabal (Spania / 1958 - 1966), Jamal Al Sharif (Siria / 1986 - 1994), Joel Quiniou (Franta / 1986 - 1994), Ali Mahomed Bujsaim (UAE / 1994 - 2002), Oscar Ruiz (Columbia / 2002 - 2010), Carlos Eugenio Simon (Brazilia / 2002 - 2010), Marco Rodriguez (Mexic / 2006 - 2014)

Cele mai multe meciuri arbitrate (9) - Ravshan Irmatov (Uzbekistan / 2010 - 2014)

Cele mai multe meciuri arbitrate la un singur turneu final (5) - Benito Archundia (Mexic / 2006), Horacio Elizondo (Argentina / 2006), Ravshan Irmatov (Uzbekistan / 2010)

Cel mai tanar arbitru - Juan Gardeazabal (Spania / 24 ani si 193 zile, 1958)

Cel mai varstnic arbitru - George Reader (Anglia / 53 ani si 236 zile, 1950)



DISCIPLINA

Cel mai rapid cartonas galben - Giampiero Marini (Italia / min. 1, contra Poloniei, 1982), Serghei Gorlukovici (Rusia / min. 1, contra Suediei, 1994)

Cea mai rapida eliminare la un turneu final - Jose Batista (Uruguay / secunda 56, contra Scotiei, 1986)

Cel mai tarziu receptionat cartonas galben - Edinho (Brazilia / in timpul loviturilor de departajare, contra Frantei, 1986), Carlos Roa (Argentina / in timpul loviturilor de departajare, contra Angliei, 1998)

Cea mai tarzie eliminare - Leandro Cufre (Argentina / dupa loviturile de departajare, contra Germaniei, 2006)

Eliminare de pe banca de rezerve - Claudio Caniggia (Argentina / contra Suediei, 2002)

Cele mai multe cartonase (6) - Zinedine Zidane (Franta / 1998 - 2006), Cafu (Brazilia / 1994 - 2006)

Cele mai multe eliminari (2) - Rigobert Song (Camerun / 1994 si 1998), Zinedine Zidane (Franta / 1998 si 2006)

Echipa cu cele mai multe eliminari - Brazilia, 11 eliminari in 97 de meciuri

Turneul final cu cele mai multe eliminari (28) - CM 2006

Echipa cu cele mai multe cartonase galbene - Argentina, 88 cartonase in 64 meciuri

Meciul cu cele mai multe eliminari (4) - Portugalia vs. Olanda, 2006 (2 jucatori de la fiecare echipa)

Meciul cu cele mai multe cartonase galbene (16) - Portugalia vs. Olanda, 2006 / Camerun vs. Germania, 2002

Echipa cu cele mai multe cartonase galbene intr-un singur meci (9) - Portugalia, contra Olandei, 2006 / Olanda, contra Spaniei, 2010

Turneul final cu cele mai multe gartonase galbene - CM 2006, 345 cartonase in 64 meciuri

Jucatorul cu cele cele mai multe cartonase intr-un singur meci (3) - Josip Simunic (Croatia / contra Australiei, arbitru Graham Poll a uitat sa il elimine)

Cele mai multe eliminari intr-o finala (2) - Argentina, 1990, Pedro Morzon si Gustavo Dezotti, contra RFG

Cele mai multe suspendari (2) - Andre Kana-Biyik (Camerun / 1990)

Cea mai lunga suspendare - Diego Armando Maradona (Argentina / 15 luni pentru dopaj, 1994)

Cea mai lunga suspendare dupa un meci de turneu final - Luis Suarez (Uruguay / 9 meciuri, 2014, pentru muscarea lui Giorgio Chiellini), Ndaye Mulamba (Zair / 1 an, 1974, pentru lovirea arbitrului), Samir Shaker Mahmoud (Iraq / 1 an, pentru scuiparea arbitrului)



MECIURI JUCATE / MECIURI CASTIGATE

Cele mai multe meciuri jucate (106) - Germania

Cele mai multe meciuri castigate (70) - Brazilia

Cele mai putine meciuri jucate (1) - Indonesia (sub denumirea Indiile de Est Olandeze), CM 1938

Cele mai multe meciuri pierdute (24) - Mexic

Cele mai multe egaluri (21) - Italia

Cele mai multe infrangeri consecutive (6) - El Salvador

Cele mai multe meciuri consecutive fara victorie (9) - El Salvador

Cele mai multe meciuri jucate pana la prima victorie (17) - Bulgaria

Cele mai multe goluri marcate (224) - Germania

Cele mai multe goluri primite (121) - Germania

Cele mai putine goluri marcate (0) - Canada, China, Indonezia, Trinidad & Tobago, RD Congo (ca Zair)

Cele mai putine goluri primite (2) - Angola

Cele mai multe meciuri jucate fara sa inscrie gol (3) - Canada, China, Trinidad & Tobago, RD Congo

Cele mai multe meciuri consecutive in care a primit gol (6) - El Salvador

Cea mai mare medie de goluri marcate per meci (2,72) - Ungaria

Cea mai mare medie de goluri primite per meci (6) - Indonezia

Cea mai mica medie de goluri primite per meci (0,67) - Angola

Cele mai multe intalniri intre 2 echipe (7) - Brazilia vs. Suedia (1938, 1950, 1958, 1978, 1990 si de doua ori in 1994), Germania vs. Iugoslavia/Serbia (1954, 1958, 1962, 1974, 1990, 1998 si 2010), Argentina vs Germania (1958, 1966, 1986, 1990, 2006, 2010 si 2014)

Cele mai multe intalniri intre 2 echipe in finale (3) - Argentina vs. Germania (1986, 1990, 2014)

Echipa cu cele mai multe turnee in care a fost neinvinsa (7) - Brazilia (1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002)

Echipa cu cele mai multe eliminari fara sa fie invinsa (3) - Anglia (1982, 1990, 2006)

Echipa cu cele mai multe eliminari in care care nu a castigat nici un meci (6) - Mexic (1930, 1950, 1954, 1958, 1966, 1978), Bulgaria (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1998)



RECORDURI IN CADRUL UNUI SINGUR TURNEU FINAL

Cele mai multe victorii (7) - Brazilia, 2002

Campioana cu cele mai multe meciuri in care nu a castigat (3) - Italia, 1982

Campioana cu cele mai putine victorii (3) - Uruguay, 1950, din 4 meciuri

Echipa cu cele mai multe victorii care nu a cucerit trofeul (6) - Olanda, 2010 / Argentina, 2014

Cele mai multe meciuri fara victorie (5) - Iugoslavia, 1974 / Argentina, 1974 / RFG, 1978 / Belgia, 1986 / Irlanda, 1990 / Argentina, 1990

Campioana cu cele mai multe infrangeri (1) - Germania, 1954 / Argentina, 1978 / Spania, 2010

Cea mai buna clasare fara sa fi castigat vreun meci - Irlanda, sferturi de finala, 1990

Cele mai multe goluri marcate (27) - Ungaria, 1954

Cele mai putine goluri primite (0) - Elvetia, 2006

Cele mai multe goluri primite (16) - Coreea de Sud, 1954

Cele mai multe minute fara gol primit (517) - Italia, 1990

Cel mai bun golaveraj (+17) - Ungaria, 1954

Campioana cu cel mai bun golaveraj (+14) - Brazilia, 2002 / Germania, 2014

Cel mai slab golveraj (-16) - Coreea de Sud, 1954

Campioana cu cel mai strans golaveraj (+6) - Italia, 1982 / Spania, 2010

Cea mai mare medie de goluri per meci (5,40) - Ungaria, 1954

Campioana cu cele mai multe goluri marcate (54) - Germania, 1954

Campioana cu cele mai putine goluri marcate (8) - Spania, 2010

Finalista cu cele mai putine goluri marcate (5) - Argentina, 1990

Campioana cu cele mai multe goluri primite (14) - Germania, 1954

Campioana cu cele mai putine goluri primite (2) - Franta, 1998 / Italia, 2006 / Spania, 2010

Campioana cu cea mai slaba medie de goluri per meci (1,14) - Spania, 2010

Turneul final cu cele mai multe echipe neinvinse (5) - CM 2006 (Elvetia, Argentina, Anglia, Franta, Italia)

Turneul final cu cele mai putine echipe neinvinse (0) - CM 1954

Cea mai mare diferenta de goluri (9) - Ungaria vs. Coreea de Sud 9-0 (1954), Iugoslavia vs. Zair 9-0 (1974), Ungaria vs. El Salvador 10-1 (1982)

Cele mai multe goluri marcate intr-un meci (12) - Austria vs. Elvetia 7-5 (1954)

Egalul cu cele mai multe goluri marcate (8) - URSS vs. Columbia 4-4 (1962)

Cea mai mare recuperare de handicap (3 goluri) - Columbia a revenit de la 0-3, pentru 4-4, contra URSS, CM 1962 / Uruguay a revenit de la 0-3, pentru 3-3, contra Senegalului, CM 2002

Cele mai multe goluri marcate in prelungiri (5) - Italia vs. RFG 3-2 (1970)

Finala cu cele mai multe goluri marcate (7) - Brazilia vs. Suedia 5-2 (1958)

Finala cu cele mai putine goluri marcate (0) - Brazilia vs. Italia 0-0 (dupa 90 minute, 1994)

Cele mai multe goluri marcate intr-un turneu (171) - 1998 si 2014

Cele mai putine goluri marcate intr-un turneu (70) - 1930 si 1934

Turneul cu cea mai mare medie de goluri per meci (5,38) - 1954

Turneul cu cea mai mica medie de goluri per meci (2,21) - 1990

Cei mai multi marcatori (111) - 1998



ORGANIZARE

Tari care au gazduit cele mai multe turnee finale (2) - Mexic (1970, 1986), Italia (1934, 1990), Franta (1938, 1998), Germania (1974, 2006), Brazilia (1950, 2014)

Finala cu cel mai mare numar de spectatori (114.600) - Argentina vs. RFG, 29 iunie 1986, Estadio Azteca, Mexico City

Meciul cu cel mai mare numar de spectatori (199.854) - Uruguay vs. Brazilia, 16 iulie 1950, Stadionul Maracana, Rio de Janeiro

MECIUL CU CEL MAI MIC NUMAR DE SPECTATORI LA UN TURNEU FINAL (300) – ROMANIA vs. PERU, 14 IULIE 1930, ESTADIO POCITOS, MONTEVIDEO

Turneul cu cel mai mare numar de spectatori - CM 1994, 5.570.000

Turneul cu cea mai mare medie de spectatori per meci - CM 1994, 68.991

Turneul cu cel mai mic numar de spectatori - CM 1934, 390.000

Turneul cu cea mai mica medie de spectatori per meci - CM 1934, 23.235



CALIFICARI

Cele mai multe incercari reusite de calificare - Brazilia (15 / 1930 - 2018) si Germania (14 / 1934 - 2018)

Cele mai multe incercari nereusite de calificare (20) - Luxemburg (1934 - 2018)

Echipa care a trebuit sa joace cele mai multe partide pentru a se califica la turneul final (22) - Australia, preliminarii si baraj CM 2018

Echipa care a trebuit sa calatoreasca cea mai lunga distanta pentru a se califica la turneul final - Australia, CM 2018, 250.000 km

Cea mai mare diferenta de scor in calificari - Australia vs. Samoa Americana 31-0 (11 aprilie 2001)

Meciul cu cel mai mare numar de spectatori (162.764) - Brazilia vs. Columbia, 9 martie 1977, Stadionul Maracana, Rio de Janeiro

Meciul cu cel mai mic numar de spectatori (0) - Costa Rica vs. Panama, 26 martie 2005, Stadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibas

Nationala cu cea mai lunga perioada intre calificarile la un turneu final (56 ani) - Egipt (1934 - 1990)

Cele mai multe meciuri jucate in calificari (68) - Ivan Hurtado (Ecuador / 1994-2010)

Cel mai tanar jucator intr-un meci din preliminarii - Souleymane Mamam (Togo / 13 ani si 310 zile, contra Zambiei, 6 mai 2001)

Cel mai varstnic fotbalist intr-un meci din preliminarii - MacDonald Taylor Sr. (Insulele Virgine Americane / 46 ani si 175 zile, contra Saint Kitts and Nevis, 18 februarie 2004)

Cele mai multe goluri marcate in calificari (39) - Carlos Ruiz (Guatemala / 2002 - 2016)

Cele mai multe goluri marcate intr-un meci de calificare (13) - Archie Thompson (Australia / contra Samoa Americana, preliminarii CM 2002)

Cel mai rapid gol intr-un meci de calificare - Christian Benteke (Belgia / 8,1 secunde, contra Gibraltar, preliminarii CM 2018)

Portarul cu cele mai multe minute fara gol primit in preliminarii - Richard Wilson (Noua Zeelanda / 921 minute, 1982)

Cea mai rapida eliminare in calificari - Rashed Al Hooti (Brahrein / secunda 37, contra Iran, preliminarii CM 2014)

Cea mai lunga suspendare dupa un meci din calificari - Roberto Rojas (Chile / pe viata, amnistiat dupa 12 ani / in meciul contra Braziliei, din 1989, s-a prefacut ca a fost ranit de o petarda, iar meciul a fost suspendat)