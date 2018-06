LIVE 18:00 Germania - Mexic! Plattenhardt titular! Grupa F incepe direct cu derby-ul: nemtii si-au castigat grupa de Mondial de fiecare data incepand cu 1990!

Urmarim si comentam impreuna Germania - Mexic pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Germania - Mexic este derby-ul Grupei F. Cele doua formatii sunt principalele favorite la calificarea din faza grupelor, intr-o grupa din care mai fac parte Suedia si Coreea de Sud.

Ultima intalnire dintre cele doua nationale a avut loc tot in Rusia, la Cupa Confederatiilor. Atunci, Germania a castigat meciul din semifinale, scor 4-1.

Germania si-a castigat grupa la fiecare Campionat Mondial, incepand cu 1990, si a ajuns cel putin pana in semifinale in ultimele patru editii. Campioana en-titre, Germania va deveni prima nationala dupa 56 de ani care isi va pastra titlul daca va reusi sa castige si in Rusia.

Germania si Mexic s-au mai intalnit de 11 ori pana acum. Nemtii au castigat 5 meciuri, alte 5 partide fiind remize. Din aceste 11 meciuri, 4 au fost in cadrul Campionatului Mondial: germanii au castigat 2 partide, au remizat o data si au pierdut un meci.