Brazilia INVINGE Germania in finala Cupei Mondiale 2018! Cine prezice deznodamantul finalei din Rusia

Cupa Mondiala din Rusia incepe joi.

Analistii bancii de investitii Goldman Sachs, cu sediul la New York, au prezis ca Brazilia va castiga titlul mondial la CM de fotbal 2018 din Rusia, dupa ce va invinge Germania in finala, in timp ce Spania, o alta favorita, va fi eliminata in sferturi, relateaza EFE.

Conform studiului ''Cupa Mondiala si Economia 2018'', elaborat de analistii bancii care au luat in calcul diverse probabilitati, simulari si caracteristicile jucatorilor, inclusiv analize macroeconomice ale tarilor participante, in semifinale, Brazilia va invinge Franta, iar Germania va dispune de Portugalia. In sferturi, Franta va elimina Spania, Brazilia pe Belgia, Portugalia pe Argentina si Germania pe Anglia.

Uruguay, Mexic, Islanda, Polonia, Arabia Saudita, Australia, Elvetia si Columbia vor trece de faza grupelor, dar se vor opri in optimi.

Analistii de la banca americana intocmesc acest studiu incepand cu editia 1998 a CM din Franta. La editiile 2010 (Africa de Sud) si 2014 (Brazilia), a fost pronosticata victoria Braziliei, care nu a fost confirmata. Spania s-a impus la CM 2010 si Germania la CM 2014.