Cazul CUTREMURATOR al unuia dintre starurile Mondialului: "Mama imi punea apa in lapte ca sa ne ajunga pentru o masa. I-am spus ca la 16 ani cosmarul se va incheia"

Vedeta Belgiei si a lui Manchester United, Romelu Lukaku, si-a spus povestea impresionanta de viata pentru The Players Tribune.

Lukaku dezvaluie ca familia sa era atat de saraca, incat mama sa trebuia sa apeleze la trucuri pentru ca fiul sau sa nu simta lipsa banilor.

"Aveam 6 ani, am venit acasa in timpul pauzei pe care o aveam la scoala. Mama avea acelasi meniu in fiecare zi: paine si lapte. Cred ca doar asta puteam sa ne permitei. Intr-o zi, am venit acasa si mama avea o cutie de lapte in mana, la fel ca in fiecare zi. Dar da data asta a mai pus ceva in el. L-a agitat ca sa se amestece. Nu am inteles ce, initial. Apoi mi-a adus pranzul si zambea la fel ca in orice zi. Mi-am dat seama ca pusese apa in lapte. Nu aveam suficienti bani pentru toata saptamana. Eram faliti. Nu eram doar saraci, eram faliti", a spus Lukaku pentru playerstribune.com.

Belgianul a ramas fara apa calda si curent.

"Nu aveam curent si cate doua sau trei saptamani. Ramaneam fara apa calda. Mama obisnuia sa ne incalzeasca apa pe aragaz. Uneori, trebuia chiar sa ia paine pe datorie de la brutaria din coltul strazii unde am crescut. Brutarii ne stiau pe mine si pe fratele meu, asa ca ne dadeau paine lunea si o plateam vinerea. Stiam ca ne e greu sa traim, dar cand am vazut-o pe mama ca imi pune apa in lapte mi-am dat seama ca s-a terminat. Stiti la ce ma refer?", a continuat Lukaku.

"I-am spus mamei ca totul avea sa fie bine dupa ce voi implini 16 ani. Am intarziat cu 11 zile. A fost cea mai nebuna zi din viata mea. Finala play-off-ului, Anderlecht - Standard Liege, 24 mai 2009. La inceputul sezonului, abia jucam la Anderlecht U19. Antrenorul ma trimitea in teren de pe banca. Ma intrebam: cum sa semnez contract de profesionist la 16 ani daca eu sunt pe banca la U19? Asa ca am facut pariu cu antrenorul. I-am zis ca daca ma baga in teren, voi marca 25 de goluri pana in decembrie. A ras de mine. I-am propus sa facem un pariu. A fost de acord, a zis ca trebuie sa dau golurile, altfel voi ajunge pe banca. Am fost de acord. Eu i-am zis ca daca voi castiga eu, atunci el trebuie sa faca ordine dupa noi in microbuzele care ne duc acasa dupa antrenamente. A acceptat. I-am mai zis si ca trebuie sa ne faca in fiecare zi clatite. A fost de acord si cu asta. A fost cel mai prost pariu din viata lui. Eu am ajuns la 25 de goluri din noiembrie. Am mancat clatite inainte de Craciun. Sa fie asta o lectie pentru toata lumea. Nu te joci cu un baiat caruia ii e foame", glumeste Lukaku.

Fotbalistul a semant contractul de profesionist cu Anderlecht de ziua lui, pe 13 mai: "Am mers si mi-am luat ultimul FIFA si un pachet de televiziune prin cablu. Era deja finalul sezonului, ma aflam acasa, ma relaxam. Campionatul belgian era nebun atunci, Anderlecht si Standard au terminat la egalitate de puncte. Asa ca a fost un baraj in dubla mansa pentru a stabili campioana. In tur, am fost acasa si m-am uitat ca un suporter la meci. Inaintea returului am primit un telefon de la antrenorul echipei de rezerve. M-a intrebat ce fac, tocmai ma pregateam sa merg in parc sa joc fotbal. Mi-a zis nici sa nu ma gandesc, trebuia sa ajung la stadion cat mai repede. Echipa mare avea nevoie de mine. Nu mi-a venit sa cred. I-am zis tatalui meu sa-si miste fundul pentru ca trebuie sa ajungem la stadion. Nu stia ce stadion. I-am zis ca la Anderlecht, la meci. Am ajuns si am fugit in vestiar. Omul care se ocupa de echipamente m-a intrebat ce numar vreau. I-am zis ca 10. Eram prea tanar ca sa-mi fie frica!"