Cadoul fabulos pe care Ronaldo i l-a facut iubitei sale in timpul Mondialului! Starul portughez, IN PRAG DE INSURATOARE

Cristiano Ronaldo face senzatie la Mondial. Portughezul i-a adus o noua victorie tarii sale, marcand unicul gol al meciului contra Marocului, disputat astazi.

Cristiano si-a facut timp si pentru a-i lua iubitei sale, Georgina Rodriguez, care i-a daruit un copil, un cadou fabulos.

Vedeta lui Real Madrid pare ca se pregateste de insuratoare! El i-a facut cadou Georginei un inel cu diamant, in valoare de 700.000 de euro!



Is Cristiano Ronaldo ENGAGED? Georgina Rodriguez flashes a HUGE diamond on her ring finger at the World Cup https://t.co/eIcHvJtYEv