ULTIMA ORA | AMFB a dat decizia in cazul CSA Steaua vs. Academia Rapid! Talpan a facut circ la sediul AMFB, apoi a anuntat ca merge la FRF

Rapid are liber la promovarea in liga a treia! AMFB a dat astazi verdictul in cazul recursului facut de CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, respingand actiunea ca nefondata, scrie ProSport.

Comisia de Apel a AMFB a publicat decizia in jurul orei 17:30, dupa ce pe site aparuse si cu cateva ore inainte, dar fusese stearsa la scurt timp.

CSA Steaua poate face un nou recurs, la Comisia de Recurs a FRF.

"Nu ma mai mira nimic. Nu se tine cont de nicio lege si de niciun regulament la AMFB. Vom contesta decizia la Comisia de Recurs a FRF. Asa cum am mai spus, mergem mai departe, pentru ca lucrurile sunt atat de evidente incat si un orb le-ar vedea. Avem adevarul si dreptatea de partea noastra, la un moment dat trebuie sa inceteze mascarada si simlacrul asta de justitie", a spus Talpan pentru ProSport.