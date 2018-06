De ce a stat Cristiano Ronaldo intors in momentul intonarii imnului Portugaliei la meciurile cu Spania si Maroc

Cristiano Ronaldo a ajuns la 4 goluri la acest Mondial, dupa ce a adus victoria Portugaliei in meciul contra Marocului, scor 1-0 (Toate fazele AICI).

Cristiano Ronaldo a fost din nou eroul Portugaliei. Starul lui Real Madrid a inscris unicul gol al victoriei impotriva Marocului, scor 1-0. El a marcat in minutul 4, cu o lovitura de cap.

Un detaliu dinaintea partidei a ajuns subiect de discutie pe internet. Fanii au observat ca Ronaldo a stat in momentul intonarii imnului usor intors, in timp ce colegii sai au stat in linie, indreptati catre tribuna.

Explicatia gestului lui Ronaldo e data de pozitionarea drapelului Portugaliei. El a stat orientat catre drapel, in semn de respect.

Acelasi gest l-a facut si portarul Willy Caballero, la meciul dintre Argentina si Islanda.