Revenire la FCSB! Fotbalistul care s-a intors sub comanda lui Dica, in primul cantonament al verii

Nicolae Dica a mai primit un jucator in cantonamentul de la Brasov.

Croatul Antonio Jakolis, in varsta de 26 de ani, a revenit la FCSB. Mijlocasul a jucat in ultimul an in Cipru, la Apollon Limassol, sub forma de imprumut, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai formatiei.



Jakolis, care a fost achizitonat de la CFR cu circa 350.000 de euro, a revenit sub comanda lui Dica, dat fiind ca cipriotii nu au putut plati clauza de 500.000 euro.



Jakolis a dat 5 goluri si 15 assisturi in 43 de meciuri pentru Apollon, in toate competitiile.