Sumudica pregateste BOMBA VERII: "Sunt foarte aproape sa aduc un jucator roman!" Starurile de la FCSB, sterse de pe lista de Sumi

Marius Sumudica s-a intors in Turcia! Doar pentru vacanta.

Antrenorul roman spune ca si-ar dori totusi sa revina la un moment dat in Turcia si ca antrenor. Sumudica a fost la un pas sa semneze cu o alta echipa din Turcia dupa despartirea de Kayseri, insa oferta din Arabia Saudita a fost imposibil de refuzat.

Sumudica spune ca este foarte aproape sa aduca la Al Shabab un jucator roman. Si nu e Alibec sau Gaman.

"Eu am vrut sa semnez in Turcia! Seara trebuia sa semnez in Turcia, aveam deja biletul de avion luat sa plec la Izmir. Chiar imi doresc sa ma intorc in Turcia. Sunt respectat acolo. Spre dimineata mi-a venit o oferta din Golf de nerefuzat. O oferta foarte avantajoasa din punct de vedere financiar. Dar nu doar asta a contat. Este o echipa puternica, fotbalul din Arabia Saudita va fi mult mai puternic din acest an. Vor avea drept de joc 8 straini, 7 pe teren si unul pe banca. Plus ca sunt antrenorii mari care vin acolo si asta ridica nivelul campionatului. Si asta m-a convins sa vin. Sunt foarte aproape sa aduc un jucator roman. O sa vedeti in 2-3 zile. Sunt in discutii cu mai multi jucatori, chiar am o lista cu jucatori pe care trebuie sa-i urmaresc", a declarat Marius Sumudica.