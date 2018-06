EXCLUSIV | Reactia lui Becali dupa ce FCSB si-a aflat adversara din UEL! Avertisment pentru Dica si Budescu: "Nu mai e ca pe vremuri"

FCSB va intalni in turul 2 al UEFA Europa League una dintre urmatoarele formatii: Rudar Velenje (Slovenia), Tre Fiori (San Marino) sau Bala Town (Tara Galilor). DETALII AICI

Vicecampioana Romaniei si-a aflat posibilele adversare din turul 2 al UEL. Tre Fiori si Bala Town vor juca un tur pre-preliminar, iar invingatoarea va juca impotriva slovenilor de la Rudar Velenje. Castigatoarea dintre acestea va da ulterior peste FCSB.

Gigi Becali, patronul FCSB, a reactionat si el dupa tragerea la sorti.

"Am avut noroc daca e sa ne uitam la asezarea geografica (n.r referindu-se la faptul ca FCSB va juca cel mai probabil cu Rudar Velenje). Dar nu mai e ca pe vremuri, sa zici ca ii bati! Trebuie sa luam in serior orice meci, trebuie sa castigam toate meciurile. Nu mai e ca inainte, sa zicem ca fim castigatori dinainte. Si cu Iasiul am zis ca suntem castigatori...

Grupele inseamna bani, iar asta e obiectivul echipei, sa aduca bani din Europa League.

Daca nu ai fotbal in grupe, nu ai nici bani. Fotbalul si banii sunt lucruri legate. Daca faci fotbal, adica performanta, faci si bani", a spus Becali pentru ProTV si www.sport.ro