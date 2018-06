Dica isi joaca postul in tururile preliminare Europa League! "Orice antrenor poate fi schimbat la orice ora daca rateaza obiectivul!"

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV

UEFA a anuntat posibila adversara a FCSB in Europa League. Echipa lui Dica va intalni invingatoarea dintre Rudar Velenje (Slovenia) si castigatoarea duelului din turul 1 preliminar dintre Tre Fiori (San Marino) si Bala Town (Tara Galilor).

Helmuth Duckadam spune ca obiectivul echipei este calificarea cel putin in grupele Europa League. Dica poate fi demis daca se incurca in tururile preliminare.

"Steaua pleaca favorita cu oricine pica in tururile preliminare. Nu va fi o echipa foarte usoara, vine dintr-un campionat destul de bun. Va trebui sa abordam foarte serios acest joc si sa ne calificam pentru ca obiectivul nostru e grupele Europa League. Cred ca vom ajunge cel putin in grupele Europa League.

Dica este antrenorul Stelei, are contract, obiectivul lui este calificarea in grupe. In momentul in care rezultatele lipsesc, orice antrenor se gandeste ca poate fi schimbat la orice ora", a declarat Duckadam pentru ProTV.

FCSB va juca primul meci in deplasare, pe 26 iulie, si returul acasa, pe 2 august.