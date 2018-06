Arbitra sexy, prima femeie chemata de FIFA sa arbitreze meciuri de la Cupa Mondiala

Brazilianca Fernanda Colombo este cea mai spectaculoasa prezenta pe lista de arbitri chemati de FIFA la Cupa Mondiala.

Fernanda este prima femeie din istorie care are aceasta onoare.

Brazilianca de 25 de ani este absolventa a facultatii de educatie fizica, iar in timpul liber se ocupa si de cealalta pasiune a ei, modelingul.

Fernanda Colombo a debutat in fotbalul brazilian in 2014, ca tusiera, iar prestatiile sale din ultimii 4 ani i-au facut pe oficialii FIFA sa o includa pe lista pentru Mondialul din Rusia.

Nu se stiu deocamdata meciurile la care va fi delegata arbitra. FIFA urmeaza sa anunte arbitrii pentru meciurile din weekend.

Brazil's Fernanda Colombo has been officially selected as a referee in the 2018 World Cup, becoming the first woman in history to participate as referee at the World Cup. pic.twitter.com/eM7mJ1P51j