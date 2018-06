ULTIMA ORA! Gabi Matei a revenit in Liga I! Cu cine a semnat fostul jucator de la FCSB

Gabi Matei a jucat in Polonia pana acum.

Fosta mare speranta a lui FCSB, Gabi Matei, a semnat pe doi ani cu Concordia Chiajna.

Matei a jucat 22 de meciuri in sezonul trecut, la Termalica in Polonia si la Zira in Azerbaidjan, acolo unde a fost imprumutat.

Liber de contract, Matei a semnat cu Chiajna.

"Bun venit, Gabi Matei! Fundasul dreapta Gabriel Eugen Matei, 28 de ani, a semnat cu formatia noastra si va juca pentru urmatoarele doua sezoane in tricoul Concordiei", este anuntul facut de sefii Concordiei Chiajna pe pagina de Facebook.